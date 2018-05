O echipă de artiști români au fost premiați pentru design la International Perfume Bottle Design Contest, încheiat zilele trecute în SUA. Sticla lor de parfum poartă numele „Pulse”, este o mână cu degetele strânse, semnificând în limbajul semnelor prima literă din alfabet. Conceptul are ca punct de plecare legenda Meșterului Manole și mitul estetic al creației durabile.

Cei trei artiști români, Sorin Boncea, Sorin Maxim și Ana Gabriela Lemnaru, și-au pus talentul împreună pentru a crea „Pulse”. Sticla lor de parfum a obținut locul trei la cel mai prestigios concurs de design – convenția anuală a International Perfume Bottle Association. Această asociație reunește colecționari de sticle de parfum, obiecte considerate operă de artă și tranzacționate cu sume mari în cadrul licitațiilor publice. Asociația deține, totodată, un Muzeu Virtual al recipientelor pentru esențe de parfum și ape de toaletă, create de-a lungul vremii de bijutieri, maeștri sticlari, designeri, pictori sau scenografi.

„Ne-am gândit că dincolo de zidire există ceva ce ne leagă pe toți: pulsul. Pielea are trei straturi, la fel cum parfumul are trei straturi. Printr-o tehnică minuțioasă a mulajului, am integrat recipientul într-o formă estetică în mișcare, astfel încât produsul final să poată fi ascultat privindu-l”, au explicat artiștii.

Dacă pentru cei mai mulți dintre noi, o sticlă de parfum este un recipient dispensabil, pentru unii este un obiect de colecție. „După folosire, de multe ori, sticlele de parfum sunt aruncate sau ținute în cutia cu amintiri. În schimb, Pulse – am poziționat atomizorul chiar în zona de puls – este în sine un obiect decorativ ce transmite, indiferent dacă este plin sau gol, același mesaj”, au mai spus câștigătorii.

Cei trei artiști fac parte din echipa SBang, un laborator de scenografie care-și propune să confere noi semnificații și abilități obiectelor prin congruența meșteșugurilor, talentelor şi descoperirilor artistice necesare în elaborarea decorurilor filmice.

Iar sticla lor premiată va putea fi văzută în Muzeul Intențiilor, un spațiu pe care artiștii îl pregătesc pentru a fi scena unor experiențe inedite de teatru imersiv.