„Sunt incredibil de norocoasă că sunt încă în viață”

Meg Lynch, în vârstă de 28 de ani, asistentă, a povestit într-o postare pe rețelele sociale despre atacul cumplit petrecut la Newton Community Hospital din Newton-le-Willows, în comitatul Merseyside.

„Sunt atât de norocoasă că sunt încă în viață și atât de norocoasă că am fugit când am făcut-o”, a spus ea, citată de Daily Mail.

Tânăra afirmă că a fost atacată din spate în timp ce încerca să-și ia o băutură de la un automat din spital.

Lovită în cap și lăsată plină de sânge

Potrivit declarațiilor sale, agresorul ar fi lovit-o de mai multe ori în cap cu o rangă metalică. După primele lovituri, Meg Lynch a reușit să fugă și să se ascundă în spatele unei uși, încercând să îl blocheze pe atacator.

„Am fost bătută aproape până la moarte cu o rangă de un bărbat necunoscut. M-a atacat din spate, în timp ce stăteam la automatul de băuturi”, a scris ea într-o postare pe rețelele sociale.

Asistenta spune că a ajuns ulterior la alt spital, Whiston A&E, unde medicii i-au făcut un computer tomograf și radiografii. „Rezultatele au fost clare, iar medicii mi-au cusut capul, după ce au fost nevoiți să taie părul plin de sânge”, a povestit ea.

Șase persoane rănite în atac și un tânăr de 20 de ani reținut de poliție

Meg Lynch este una dintre cele șase persoane rănite în incident. Poliția a anunțat că toate victimele sunt în stare stabilă. Rănile includ tăieturi la cap, leziuni la nivelul brațelor și mâinilor și vânătăi.

„Nu știu de ce acest bărbat mi-a făcut asta mie și altor angajați ai spitalului”, a mai spus asistenta.

Poliția din Merseyside a anunțat că suspectul, un bărbat în vârstă de 20 de ani, originar din Afganistan și domiciliat în Newton-le-Willows, a fost arestat la fața locului. El este acuzat de șase fapte de vătămare corporală gravă, tulburarea ordinii publice și distrugere. Tânărul se pare că suferă de boli mintale și a fost reținut.

Arma folosită, descrisă de poliție ca fiind o bară metalică, a fost găsită și ea. Anchetatorii audiază martori și verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Poliția supraveghează cu strictețe zona

Un perimetru de securitate a fost instituit în jurul spitalului, iar în zonă a fost amplasată și o secție mobilă de poliție. Autoritățile au anunțat că vor exista patrule vizibile pentru a-i liniști pe locuitori și pe personalul medical.

„Înțelegem că acest incident a provocat îngrijorare în comunitate și sperăm că prezența sporită a poliției va oferi un sentiment de siguranță”, a declarat superintendentul Sarah Rotherham, din cadrul poliției locale.

„Sunt acasă, cu familia mea”

Meg Lynch a transmis că se află acum acasă, alături de familie: „Încă am dureri și sunt în stare de șoc, dar sunt bine”, a scris ea.

Pe rețelele sociale, tânăra a primit sute de mesaje de susținere din partea colegilor și a prietenilor: „Este una dintre cele mai bune și mai vesele persoane pe care le cunosc. E devastator să vezi că i s-a întâmplat așa ceva”, a scris o colegă asistentă.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția face apel la oricine are informații despre incident să ia legătura cu autoritățile.

