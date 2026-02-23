Scopul acestei măsuri este protejarea minorilor de riscurile mediului digital. „Ancheta va evalua practicile de procesare a datelor și măsurile de siguranță implementate de aceste platforme”, a precizat autoritatea într-un comunicat.

În plus, Turcia lucrează la legi mai stricte pentru utilizarea rețelelor sociale de către copii, incluzând propuneri de verificare a vârstei și filtrare a conținutului.

Un raport parlamentar recent a sugerat măsuri precum interzicerea accesului pentru utilizatorii sub o anumită vârstă și restricționarea timpului petrecut online pe timpul nopții. Aceste propuneri urmează tendința globală de înăsprire a reglementărilor pentru protecția online a copiilor.

Un proiect de lege depus în Parlamentul României prevede interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani și suspendarea conturilor deja existente până la împlinirea acestei vârste. Inițiativa legislativă vizează protecția minorilor împotriva riscurilor asociate utilizării mediului digital și introduce reguli mai stricte pentru furnizorii de platforme online,



