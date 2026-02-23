Ce dovezi au găsit anchetatorii în discuțiile tinerei cu ChatGPT

O tânără de 21 de ani din Coreea de Sud este suspectată de comiterea a două crime, pe care le-ar fi planificat cu ajutorul inteligenței artificiale ChatGPT, relatează Heute.at. Femeia, identificată doar cu numele de familie Kim, ar fi folosit aplicația pentru a afla informații despre efectele combinării medicamentelor cu alcoolul.

Potrivit BBC, anchetatorii au descoperit pe telefonul mobil al suspectei mai multe căutări relevante, inclusiv: „Ce se întâmplă dacă iei somnifere cu alcool?”, „Câte trebuie luate pentru a deveni periculos?” și „Poate ucide pe cineva?”.

Aceste întrebări ridică suspiciuni cu privire la utilizarea deliberată a substanțelor pentru a comite crimele. Coreea de Sub este și prima țară din lume care a adoptat o lege privind inteligența artificială. Proiectul urmărește să crească încrederea și securitatea.

Femeia de 21 de ani a recunoscut în fața anchetatorilor să le-a dat sedative victimelor

În timpul interogatoriilor, Kim ar fi recunoscut că a pus medicamente sedative prescrise în băuturile victimelor. Totuși, ea a pretins că nu era conștientă de efectele letale ale unor doze mai mari. Cu toate acestea, autoritățile nu cred această explicație.

Un ofițer citat de presa străină a declarat că femeia „era pe deplin conștientă de efectele consumului de alcool împreună cu medicamente și că acestea pot duce la moarte”. În toamna anului trecut, experții au atras pentru prima dată atenția asupra faptului că inteligența artificială poate învăța cum să ucidă pe cineva.

Tânăra, suspectată că a comis două crime în mai puțin de două săptămâni

Primul atac suspect a avut loc pe 28 ianuarie 2026, când Kim s-a întâlnit cu un bărbat într-un motel din districtul Gangbuk din Seul.

Ea a părăsit locația singură după două ore, iar a doua zi, bărbatul a fost găsit mort în cameră. Al doilea incident s-ar fi petrecut pe 9 februarie, când un alt bărbat a fost găsit mort în circumstanțe similare, după ce Kim l-ar fi drogat.

Femeia ar mai fi încercat să comită o crimă în 2025, tot cu ajutorul AI

Anchetatorii au descoperit că tânăra ar fi încercat să comită o altă crimă încă din decembrie 2025. Atunci, ea i-ar fi administrat unui fost partener, în mod subit, un medicament într-o băutură consumată pe un loc de parcare al unei cafenele. Victima a leșinat, dar și-a revenit ulterior, scăpând cu viață.

Pe 11 februarie 2026, la două zile după cel de-al doilea presupus omor, Kim a fost reținută de autorități. Motivul ei rămâne, momentan, un mister, iar ancheta este în desfășurare.

În prezent, România este la coada clasamentului UE cu țările în care tinerii folosesc inteligența artificială în 2025. Anul trecut, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană utilizau instrumente generative de inteligență artificială.

