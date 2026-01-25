Asistenta medicală a fost concediată după mesajul ofensator distribuit pe TikTok

Lexie Lawler, asistentă la Baptist Health Boca Raton Regional Hospital, a fost demisă pe 23 ianuarie 2026, după ce a încărcat un videoclip pe TikTok, în care i-a urat lui Karolinei Leavitt, secretara de presă de la Casa Albă, o accidentare gravă la naștere, potrivit People.

Femeia spunea că își dorește ca secretara lui Trump să sufere complicații grave în timp ce va aduce pe lume cel de-al doile copil.

Ce i-a urat asistenta medicală secretarei de presă de la Casa Albă

În videoclipul, acum șters, Lawler a declarat că îi dorește Karolinei Leavitt o ruptură de gradul patru în timpul nașterii, fiind vorba despre o accidentare foarte gravă ce poate apărea în rândul mamelor.

„Ca asistentă de obstetrică-ginecologie, îmi face mare plăcere să-i urez Karolinei Leavitt o ruptură de gradul patru. Sper să te rupi de sus până jos”, a spus asistenta medicală potrivit sursei citate mai sus. Aceasta a încheiat videoclipul jignind-o pe secretara de presă a lui Trump.

Mesajul de pe TikTok i-a adus concedierea asistentei medicale din SUA

După publicarea videoclipului, reacțiile online au fost imediate, susținătorii președintelui Donald Trump solicitând concedierea asistentei. Spitalul a răspuns prompt, confirmând că Lawler nu mai este angajată a unității.

„Comentariile făcute într-un videoclip pe rețelele de socializare de o asistentă de la una dintre unitățile noastre nu reflectă valorile sau standardele pe care le așteptăm de la profesioniștii din domeniul sănătății. În urma unei analize rapide, persoana respectivă nu mai este angajată în sistemul nostru de sănătate”, a declarat un purtător de cuvânt al spitalului pentru WPTV și CBS 12.

Purtătorul de cuvânt al spitalului a precizat că instituția respectă dreptul angajaților la opinii personale, însă nu tolerează limbajul jignitor și comportamentul care pune sub semnul întrebării capacitatea acesteia de a oferi îngrijiri cu empatie.

„Deși respectăm dreptul la opinii personale, nu există loc în domeniul sănătății pentru un limbaj sau un comportament care pune sub semnul întrebării capacitatea unui cadru medical de a oferi îngrijire empatică și imparțială”, a mai spus el.

Asistenta a primit donații de 14.000 de dolari ca să se apere legal după concediere

După decizia spitalului, a fost lansată o campanie de strângere de fonturi pe GoFundMe, pentru a obține 14.000 de dolari, sumă care ar urma să fie folosită pentru apărarea legală a asistentei. Campania susține că Lawler a fost victima unei represalii pentru exprimarea opiniilor sale.

„Este o femeie liberală care și-a folosit rețelele sociale personale – în timpul ei liber – pentru a critica aspru o personalitate publică legată de o administrație crudă și dăunătoare”, se arată în descrierea campaniei.

Aceștia spun că discursul asitentei a fost unul legal și descriu reacția ei ca fiind „reală”.

„Discursul său a fost legal. Reacția a fost reală. După critici din partea dreptei și atacuri online, angajatorul ei a ales gestionarea riscurilor în loc să îi apere drepturile”, continuă mesajul campaniei.

Ce a spus asistenta medicală după ce a fost concediată

Ulterior, Lawler a reacționat la valul de critici într-un alt videoclip postat pe 24 ianuarie 2026, după concediere.

„Au ucis un bărbat în Minnesota. Au ucis un om în Minnesota, iar voi, nenorociților, veniți după mine pentru că am folosit un limbaj urât”, a spus ea, referindu-se la incidentul din Minneapolis în care un asistent de terapie intensivă, Alex Pretti, a fost împușcat mortal de ofițeri ai Departamentului pentru Securitate Internă.

Casa Albă și reprezentanții spitalului nu au răspuns solicitării de comentarii din partea People pe 24 ianuarie 2026.

Cine este Karoline Leavitt, secretara de presă jignită pe TikTok

Karoline Claire Leavitt este actuala secretară de presă a Casei Albe în administraţia președintelui Donald Trump, fiind numită în această funcție la începutul mandatului său în ianuarie 2025. La doar 27 de ani când a preluat postul, Leavitt a intrat în istorie ca cea mai tânără persoană care a ocupat această poziție în SUA.

Originară din Atkinson, statul New Hampshire, Leavitt a studiat politici și comunicare la Saint Anselm College, unde s-a implicat în media studențească și în activități de comunicare, înainte de a începe să lucreze în politică și comunicare publică.

După absolvirea facultății în 2019, a avut stagii la Fox News și apoi în biroul de corespondență al Casei Albe în timpul primei administrații Trump. Ulterior a devenit secretar de presă adjunct înainte de a trece în roluri de comunicare pentru Congresul american.

