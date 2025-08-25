Potrivit A.P.M.A., proiectul include elemente care ar putea încălca principii constituționale și legale, punând România în pericol de infringement. Asociația consideră că nicio motivație nu justifică atacarea principiilor fundamentale ale statului de drept sau ale Uniunii Europene.

Discriminare între furnizori publici și privați

Una dintre prevederile criticate se referă la introducerea unui „coeficient de ajustare pozitivă” pentru furnizorii publici de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu, începând cu 2026.

„Art. V. – Pentru furnizorii publici de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu, începând cu anul 2026, se va aplica un coeficient de ajustare pozitivă la valoarea contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate […], față de furnizorii privați de servicii medicale paraclinice care acordă servicii medicale în aceleași condiții tehnice și de personal”, se menționează în proiectul de lege al CNAS.

Asociația consideră că această măsură reprezintă o discriminare negativă împotriva operatorilor privați, contravening legislației europene și naționale privind concurența și egalitatea în fața legii.

Restrângerea dreptului de a profesa

O altă prevedere controversată permite CNAS să interzică unui medic să își desfășoare activitatea în urma unui control administrativ. A.P.M.A. argumentează că acest lucru ar încălca drepturi fundamentale garantate de Constituție, precum libertatea muncii și libertatea economică.

Asociația subliniază că orice interdicție de a exercita o profesie poate fi dispusă doar de o instanță judecătorească, nu printr-un act administrativ. Se citează articolele relevante din Codul Penal care reglementează astfel de situații.

Solicitările A.P.M.A. către inițiatorii proiectului

A.P.M.A. cere public corectarea acestor „scăpări legislative” din proiectul de ordonanță. În caz contrar, asociația își rezervă dreptul de a sesiza Avocatul Poporului pentru a contesta constituționalitatea prevederilor.

În încheiere, A.P.M.A. solicită o dezbatere publică pe această temă, conform Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Asociația își exprimă disponibilitatea pentru dialog cu decidenții politici.

Proiectul de ordonanță, așa cum a fost publicat de CNAS, conține atât măsuri așteptate de multă vreme, cât și propuneri care ridică semne de întrebare.

