Timp de trei zile, Bucureștiul va fi centrul dialogului strategic transatlantic. Lideri politici, reprezentanți ai mediului de afaceri, diplomați, experți și membri ai societății civile din Europa și Statele Unite se vor reuni la Hotel Radisson Blu, sala Atlas. Forumul este organizat de Institutul Aspen România, German Marshall Fund of the United States și Biroul din Chișinău al Institutului Aspen România, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Evenimentul beneficiază de sprijinul instituțional al Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Energiei, Banca Națională a României, Reprezentanța Comisiei Europene în România, ANRE, ANCOM și ADR.

Programul celor trei zile include sesiuni plenare, conversații «spotlight» și mese rotunde. Subiectele abordate sunt securitatea europeană, energia, capitalul strategic și competitivitatea digitală, cooperarea regională și viitorul conectivității în zona Mării Negre. Panelurile se vor concentra pe teme precum tranziția energetică, lanțurile de aprovizionare, piețele de capital și investițiile în Europa Centrală și de Est (CEE), diplomația culturală și brandingul de țară. De asemenea, vor fi sesiuni dedicate Moldovei, orașelor inteligente, coridorului economic IMEC și competitivității digitale.

Printre vorbitorii confirmați se numără Mircea Geoană, președinte al Institutului Aspen România și fost Secretar General Adjunct al NATO; Liviu Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru și ministrul Apărării Naționale al României; Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene; Martin Dvořák, ministrul pentru Afaceri Europene din Cehia; Marie Harf, strateg în politici de securitate națională și comunicare, director executiv al Perry World House, University of Pennsylvania, și colaborator Fox News; Ivan Krastev, autor premiat și președinte al Centre for Liberal Strategies; Rt Hon Lord Jack McConnell, fost prim-ministru al Scoției și președinte al McConnell International Foundation; Radu Burnete, consilier prezidențial; Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-Ministrului; Mircea Abrudean, președintele Senatului României; Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară; Charlie Ottley, jurnalist și prezentator al seriei «Flavours of Romania» pe Netflix; Christoph Promberger, director executiv al Fundației Conservation Carpathia; Natalia Gavrilița, membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei; Daniel Kliman, Senior Vice President pentru Global Power Shifts, German Marshall Fund; Norman Heit, director global de securitate corporativă și reziliență, Vodafone Group; Luigi Ardito, director senior pentru afaceri guvernamentale EMEA, Qualcomm; Christina Verchere, CEO al OMV Petrom; Cosmin Vladimirescu, General Manager România și Croația, Mastercard; Lucian Baltaru, CEO al Sameday Group; și Vitnija Saldava, Regional Public Policy Lead, Meta.

Aspen – GMF Bucharest Forum continuă să fie o punte de legătură între comunități de experți, factori de decizie și lideri din mediul de afaceri. Forumul oferă o perspectivă unică asupra impactului regional al transformărilor globale, contribuind la formularea de idei și recomandări pentru politici publice. Evenimentul reflectă angajamentul Bucureștiului de a deveni un hub al dialogului strategic transatlantic, consolidând astfel poziția României pe scena geopolitică internațională.

