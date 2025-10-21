Timp de trei zile, Bucureștiul va fi centrul dialogului strategic transatlantic. Lideri politici, reprezentanți ai mediului de afaceri, diplomați, experți și membri ai societății civile din Europa și Statele Unite se vor reuni la Hotel Radisson Blu, sala Atlas. Forumul este organizat de Institutul Aspen România, German Marshall Fund of the United States și Biroul din Chișinău al Institutului Aspen România, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Evenimentul beneficiază de sprijinul instituțional al Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Energiei, Banca Națională a României, Reprezentanța Comisiei Europene în România, ANRE, ANCOM și ADR.

Programul celor trei zile include sesiuni plenare, conversații «spotlight» și mese rotunde. Subiectele abordate sunt securitatea europeană, energia, capitalul strategic și competitivitatea digitală, cooperarea regională și viitorul conectivității în zona Mării Negre. Panelurile se vor concentra pe teme precum tranziția energetică, lanțurile de aprovizionare, piețele de capital și investițiile în Europa Centrală și de Est (CEE), diplomația culturală și brandingul de țară. De asemenea, vor fi sesiuni dedicate Moldovei, orașelor inteligente, coridorului economic IMEC și competitivității digitale.

Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat
Recomandări
Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Printre vorbitorii confirmați se numără Mircea Geoană, președinte al Institutului Aspen România și fost Secretar General Adjunct al NATO; Liviu Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru și ministrul Apărării Naționale al României; Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene; Martin Dvořák, ministrul pentru Afaceri Europene din Cehia; Marie Harf, strateg în politici de securitate națională și comunicare, director executiv al Perry World House, University of Pennsylvania, și colaborator Fox News; Ivan Krastev, autor premiat și președinte al Centre for Liberal Strategies; Rt Hon Lord Jack McConnell, fost prim-ministru al Scoției și președinte al McConnell International Foundation; Radu Burnete, consilier prezidențial; Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-Ministrului; Mircea Abrudean, președintele Senatului României; Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară; Charlie Ottley, jurnalist și prezentator al seriei «Flavours of Romania» pe Netflix; Christoph Promberger, director executiv al Fundației Conservation Carpathia; Natalia Gavrilița, membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei; Daniel Kliman, Senior Vice President pentru Global Power Shifts, German Marshall Fund; Norman Heit, director global de securitate corporativă și reziliență, Vodafone Group; Luigi Ardito, director senior pentru afaceri guvernamentale EMEA, Qualcomm; Christina Verchere, CEO al OMV Petrom; Cosmin Vladimirescu, General Manager România și Croația, Mastercard; Lucian Baltaru, CEO al Sameday Group; și Vitnija Saldava, Regional Public Policy Lead, Meta.

Aspen – GMF Bucharest Forum continuă să fie o punte de legătură între comunități de experți, factori de decizie și lideri din mediul de afaceri. Forumul oferă o perspectivă unică asupra impactului regional al transformărilor globale, contribuind la formularea de idei și recomandări pentru politici publice. Evenimentul reflectă angajamentul Bucureștiului de a deveni un hub al dialogului strategic transatlantic, consolidând astfel poziția României pe scena geopolitică internațională.

Aspen International Partners: The Aspen Institute US, Aspen Institute Central Europe, Aspen Institute Kyiv, Aspen Institute Romania – Brussels Office

Knowledge Partners: Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC), EY, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Camera de Comerț Britanică – Română (BRCC)

ASPEN@20 JUBILEE STRATEGIC PARTNER: Vodafone

Platinum Partner: QUALCOMM

Gold Partners: OMV Petrom, UniCredit Bank, Raiffeisen, Mastercard, Rompetrol, eMAG, Meta
Silver Partners: PPC Romania, Google, UBER, Enevo, Garanti BBVA

Supporting Partners: Valvis Holding, Cărturești, Foundation Conservation Carpathia
Parteneri Media: DC Media Group, Ringier, Libertatea, AGERPRES

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Știri România 10:48
Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
MAE l-a „uitat” în postul de consul general la Cape Town pe fostul jurnalist Andrei Zaharescu, mutat în Africa de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
Exclusiv
Știri România 10:00
MAE l-a „uitat” în postul de consul general la Cape Town pe fostul jurnalist Andrei Zaharescu, mutat în Africa de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
Fanatik.ro
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Ce salarii oferă Tuncay Ozturk. Fostul soț al Andreei Marin caută angajați pentru clinica lui
Stiri Mondene 10:56
Ce salarii oferă Tuncay Ozturk. Fostul soț al Andreei Marin caută angajați pentru clinica lui
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Stiri Mondene 10:45
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
ObservatorNews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Mediafax.ro
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
StirileKanalD.ro
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Redactia.ro
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

Judecătorii CCR care au respins legea pensiilor speciale au pensii cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei pe lună
Politică 09:20
Judecătorii CCR care au respins legea pensiilor speciale au pensii cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei pe lună
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
Fanatik.ro
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței