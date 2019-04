Oana Roman îi datorează totul mamei sale, care a învăţat-o cum să fie om, înainte de toate, după cum spune chiar ea.

„La mulți ani, mama! Îți datorez tot și te iubesc nespus! Datorită ție sunt ceea ce sunt pentru că m-ai învățat să fiu bună și dreapta și de la tine am învățat că oricât de greu mi-ar fi, oricâte dezamăgiri aș avea, oricât m-aș simți de trădată sau singură, trebuie să rămân cu capul sus și să merg mai departe! M-ai învățat să iubesc cărțile, oamenii și viața! M-ai învățat că niciodată nu pierd tot dacă rămân bună, onestă și dacă mă bucur de viață în fiecare zi. Să ai mulți ani sănătoși și frumoși și să rămâi la fel de frumoasă și de luminată! #mama#lamultianimama”, a scris Oana Roman pe contul personal de Instagram.

În prezent, Mioara Roman locuiește într-un bloc modest, situat pe Şoseaua Chitilia. Fiica ei, Oana, a fost cea care i-a găsit în ultimul moment un acoperiş decent desupra capului. „Nu e în regulă ce s-a întâmplat. Eu am avut casa mea personală pe Calea Victoriei când a ajuns domnul Petre Roman la baricadă şi am moştenit de la mama una, în 2000. Şi nu mai am nimic. Din cauza unui tovarăş care s-a răzbunat pe noi. Mi-a pus sechestru pe tot. Casa moştenită am împărţit-o cu fratele meu şi cu sora mea. Începusem şi noi să facem după Revoluţie, la Sinaia, trei ziduri. Am sechestru pe tot”, Mioara Roman , potrivit Click.

