În prezent, Mioara Roman locuiește într-un bloc modest, situat pe Şoseaua Chitilia. Fiica ei, Oana, a fost cea care i-a găsit în ultimul moment un acoperiş decent desupra capului. „Nu e în regulă ce s-a întâmplat. Eu am avut casa mea personală pe Calea Victoriei când a ajuns domnul Petre Roman la baricadă şi am moştenit de la mama una, în 2000. Şi nu mai am nimic. Din cauza unui tovarăş care s-a răzbunat pe noi. Mi-a pus sechestru pe tot. Casa moştenită am împărţit-o cu fratele meu şi cu sora mea. Începusem şi noi să facem după Revoluţie, la Sinaia, trei ziduri. Am sechestru pe tot”, Mioara Roman , potrivit Click.

Mioara Roman a avut două case, una situată în cartierul Primăverii şi alta, moştenire de familie, la Sinaia. Amândouă însă au fost trecute sub sechestru din cauza datoriilor uriaşe acumulate.

