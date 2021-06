Așteptările unora dintre elevii care dau Bac-ul la un liceu tehnologic din Capitală: „Dacă nu-l iau, plec din țară și mă angajez ca barman”

Două femei și un bărbat cu păr grizonat stau pe scaunele din fața porții de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din sectorul 3. Au trecut aproape două ore de când elevii de clasa a XII-a și a XIII-a au intrat în prima probă scrisă a Bacalaureatului – la limba și literatura română.

„O aștept pe fata mea. Am emoții mai mari decât ea”, ne spune Doina Belu. Fiica ei, Violeta, își dorește ca după Bac să se înscrie la o școală postliceală de asistente medicale. „Prima oară, a vrut să facă ceva pe protecția mediului, dar zice că nu poți să obții post la stat dacă nu ai pile.”

Doina Belu își dorește ca după Bac fiica ei Violeta să se înscrie la o școală postliceală de asistente medicale

Violeta a locuit în Călărași până în clasa a VIII-a. Mama ei a preferat ca liceul să-l facă în București pentru a avea o șansă la o viață mai bună. „Tatăl Violetei a murit acum șase ani. De atunci ne-am descurcat greu cu banii și-am zis că măcar ea să se descurce mai ușor. În Călărași ce să faci? Nu sunt locuri de muncă pentru tineri.”

Din clasa a IX-a, Violeta a locuit la mătușa ei, sora mamei, din București. Fiica și mama ei se văd doar de câteva ori pe an.

Din curtea colegiului iese o fată cu ochelari de vedere: „Nu mă așteptam să te văd”, îi spune Violeta mamei ei, după care o îmbrățișează.

„Nu mă așteptam să dea nuvelă, că asta ne-a dat și la simulare”, spune fata de 18 ani. „Eu am scris la toate subiectele, dar să vedem rezultatele. La matematică îmi este mai frică”, adaugă tânăra.

Violeta și mama ei, la ieșirea din examen

A doua încercare după 11 ani pentru Nelu, care a crescut la orfelinat

Din colegiu iese apoi un bărbat cu șapcă și pantaloni de trening, pe la 30 de ani. Îl cheamă Nelu Poșcodaru, iar prima oară a dat Bacalaureatul acum 11 ani. „Am luat peste 6 și la matematică, și la fizică. Astea mi-au plăcut mai mult, dar la română nu pot să învăț comentariile astea.”

Nelu Poșcodaru a dat prima oară Bacalaureatul acum 11 ani

Dacă n-ar fi fost pandemie, Nelu nu ar fi încercat din nou să ia Bac-ul la română. „Eu trebuia să fiu pe vas acuma, în bucătărie. Am văzut toată lumea de pe vas, dar cu pandemia asta nu mi-am mai găsit unde să plec și m-am angajat la un restaurant aici în cartier (Titan-n.r.).”

Lui Nelu îi plăcea de mic să gătească. Și-a descoperit pasiunea la casa de copii, unde le ajuta pe doamnele de la cantină să pregătească mesele pentru copii. Pe lângă meseria de bucătar, Nelu a făcut și un curs de barman.



„Am luat-o pragmatic. Ce le place la toți oamenii? Să mănânce și să bea”, explică Nelu. Dacă ar lua Bac-ul, ar putea să se înscrie la o școală de artă culinară din Germania sau Olanda. „Mă gândeam și la Franța sau la Marea Britanie. Dar eu sunt țigan, doamnă. Și ăștia-s mai rasiști”, crede bărbatul.

Pe trotuarul din stânga colegiului, Serena, o altă absolventă de clasa a XII-a, vorbește la telefon cu mama ei. „Băi, nebuno. A picat Moara cu noroc. Am scris o grămadă. Nu mi-a picat caracterizarea (de personaj – n.r.). Eu am avut tema și viziunea – adică un fel de rezumat. Am scris și definiția nuvelei. Am scris și de Slavici patru rânduri”, spune mândră fata.

Absolventele, fericite că au scăpat de prima probă

„Dacă învățam, eram zeu”

Între timp, pe celălalt trotuar, s-a format un cerc de băieți care comentează subiectele.

Băieții comentează subiectele

„La Uman, le-a dat Harap Alb. Superușor! Păi dacă îmi pica basmul, luam 10”, spune un băiat cu șapcă.

Îl cheamă Andrei și după Bac vrea să plece la muncă în Anglia sau Spania. Nu știe ce ar vrea să facă în afară. „Important este să iasă banul”, spune tânărul.

Andrei, băiatul cu șapcă, după Bac vrea să plece la muncă în Anglia sau Spania

„Eu n-am scris nimic la subiectul III. Nici nu știu de cine este scrisă Moara cu noroc. Vrei să te mint? Dacă învățam, eram zeu. Dar dacă nu am învățat și mi-a plăcut șprițul!?”, spune un alt băiat înalt și cu șlapi.

„La istorie o să fie superușor. Acolo, și dacă nu înveți nimic, tot iei 5”, mai spune el.

Un alt băiat cu pălărie de pescar, Alexandru Spătaru, spune că a rezolvat toate subiectele. „Nu mă așteptam să pice nuvela, dar am scris mult. Nu știu cât e de bine, dar cred că un șapte tot iau.”

„Dacă nu iau Bac-ul, plec din țară și mă angajez ca barman. Dacă îl iau, o să mă înscriu la facultatea de psihologie”, mai spune Alexandru. Din clasa lui, doar el și încă un coleg speră să dea la facultate, mai povestește tânărul.

Alexandru Spătaru (cu pălărie) spune că a rezolvat toate subiectele

Grupului de băieți gălăgioși i se mai alătură unul. „Florine, tu ce ai scris? Băi, la III eu am scris de Ultima Noapte (romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război -n.r.). Am zis să scriu totuși ceva, dacă tot nu am învățat nuvela”, spune băiatul din mers.

„Florine, pentru mâine, la istorie, să-ți înveți măcar instituțiile. Noi mergem la suc”, spune un alt băiat.

Băieții, ușurați că au scăpat de un examen

Mâine are loc cea de-a doua probă scrisă de la Bac, în funcție de profilul studiat: la Real – Matematică, iar la Uman – Istorie.

