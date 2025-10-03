Potrivit revistei The Atlantic, acest acord reprezintă o victorie semnificativă pentru Trump în lupta sa împotriva prețurilor ridicate ale medicamentelor.
Cuprins:
Contextul acordului cu Pfizer
Încă de la intrarea în politică, Trump a criticat companiile farmaceutice pentru prețurile mari practicate în SUA comparativ cu alte țări.
În 2022, prețurile medicamentelor în SUA erau în medie de trei ori mai mari decât în țări comparabile, conform unui raport guvernamental citat de The Atlantic. Numeroase încercări anterioare ale lui Trump de a reduce prețurile au eșuat.
Principale prevederi ale acordului
Conform acordului, Pfizer s-a angajat să:
- Lanseze noile medicamente la prețuri similare cu cele din alte piețe dezvoltate cheie
- Alinieze prețurile medicamentelor existente pentru beneficiarii Medicaid la nivelul altor țări
- Participe la platforma TrumpRx, oferind unele medicamente cu reduceri de până la 80%
Însă impactul real asupra pacienților rămâne neclar, deoarece multe detalii sunt confidențiale.
Metoda folosită de Trump
Potrivit The Atlantic, Trump a reușit să obțină acest acord prin:
- Emiterea unui ordin executiv în mai privind implementarea unei politici de „națiune cea mai favorizată“ pentru prețurile medicamentelor
- Trimiterea de scrisori companiilor farmaceutice cu un ultimatum până pe 29 septembrie
- Amenințarea cu tarife de 100% pentru companiile care nu produc în SUA
„Tarifele sunt cel mai puternic instrument pentru a motiva comportamente“, a declarat CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, recunoscând că acestea au „motivat clar” concesiile companiei.
Semnificația acordului
Acordul marchează o premieră absolută fiind pentru prima dată când Trump reușește să aducă prețurile medicamentelor din SUA la nivelul altor țări. Anterior, industria farmaceutică a respins ferm astfel de propuneri.
Însă experții citați de The Atlantic avertizează că:
- Impactul real asupra pacienților rămâne neclar
- Schimbările majore ar putea avea ramificații globale
- Companiile ar putea crește prețurile în alte țări pentru a compensa reducerile
Totuși, acordul pune industria farmaceutică într-o poziție de negociere dificilă. Trump a declarat că urmează discuții similare cu alte companii în zilele următoare.
Războiul comercial al lui Trump dă rezultate, dar inflația crește
Președintele Donald Trump marchează o victorie notabilă în războiul comercial al SUA. Deși a impus tarife record la importuri, acordurile obținute sunt privite ca succese, chiar dacă americanii resimt o economie mai slabă și cea mai puternică inflație din ultimele patru decenii.
Strategia lui Trump s-a bazat pe psihologie: a stabilit așteptări atât de ridicate pentru potențialele tarife, încât orice rezultat sub acel nivel pare o victorie. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru Bloomberg Television: „Trump are întotdeauna un plan, dar nu este întotdeauna evident”.
Ed Mills, analist de politici la Raymond James, a explicat succesul lui Trump: „Comparativ cu ce a amenințat, pare că a cedat. Comparativ cu ce era înainte, este un tarif semnificativ”. Investitorii vor doar să știe o cifră, aproape nu contează care este, vor doar ca incertitudinea să dispară, spune Mills.
