Potrivit revistei The Atlantic, acest acord reprezintă o victorie semnificativă pentru Trump în lupta sa împotriva prețurilor ridicate ale medicamentelor.

Contextul acordului cu Pfizer

Încă de la intrarea în politică, Trump a criticat companiile farmaceutice pentru prețurile mari practicate în SUA comparativ cu alte țări.

În 2022, prețurile medicamentelor în SUA erau în medie de trei ori mai mari decât în țări comparabile, conform unui raport guvernamental citat de The Atlantic. Numeroase încercări anterioare ale lui Trump de a reduce prețurile au eșuat.

Albert Bourla, CEO Pfizer, Foto: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

Principale prevederi ale acordului

Conform acordului, Pfizer s-a angajat să:

Lanseze noile medicamente la prețuri similare cu cele din alte piețe dezvoltate cheie

Alinieze prețurile medicamentelor existente pentru beneficiarii Medicaid la nivelul altor țări

Participe la platforma TrumpRx, oferind unele medicamente cu reduceri de până la 80%

Însă impactul real asupra pacienților rămâne neclar, deoarece multe detalii sunt confidențiale.

Metoda folosită de Trump

Potrivit The Atlantic, Trump a reușit să obțină acest acord prin:

Emiterea unui ordin executiv în mai privind implementarea unei politici de „națiune cea mai favorizată“ pentru prețurile medicamentelor

Trimiterea de scrisori companiilor farmaceutice cu un ultimatum până pe 29 septembrie

Amenințarea cu tarife de 100% pentru companiile care nu produc în SUA

„Tarifele sunt cel mai puternic instrument pentru a motiva comportamente“, a declarat CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, recunoscând că acestea au „motivat clar” concesiile companiei.

Semnificația acordului

Acordul marchează o premieră absolută fiind pentru prima dată când Trump reușește să aducă prețurile medicamentelor din SUA la nivelul altor țări. Anterior, industria farmaceutică a respins ferm astfel de propuneri.

Însă experții citați de The Atlantic avertizează că:

Impactul real asupra pacienților rămâne neclar

Schimbările majore ar putea avea ramificații globale

Companiile ar putea crește prețurile în alte țări pentru a compensa reducerile

Totuși, acordul pune industria farmaceutică într-o poziție de negociere dificilă. Trump a declarat că urmează discuții similare cu alte companii în zilele următoare.

Donald Trump prezintă un tabel cu tarife pe care le-a impus, apoi le-a suspendat parțial împotriva a zeci de țări. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Războiul comercial al lui Trump dă rezultate, dar inflația crește

Președintele Donald Trump marchează o victorie notabilă în războiul comercial al SUA. Deși a impus tarife record la importuri, acordurile obținute sunt privite ca succese, chiar dacă americanii resimt o economie mai slabă și cea mai puternică inflație din ultimele patru decenii.

Strategia lui Trump s-a bazat pe psihologie: a stabilit așteptări atât de ridicate pentru potențialele tarife, încât orice rezultat sub acel nivel pare o victorie. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru Bloomberg Television: „Trump are întotdeauna un plan, dar nu este întotdeauna evident”.

Ed Mills, analist de politici la Raymond James, a explicat succesul lui Trump: „Comparativ cu ce a amenințat, pare că a cedat. Comparativ cu ce era înainte, este un tarif semnificativ”. Investitorii vor doar să știe o cifră, aproape nu contează care este, vor doar ca incertitudinea să dispară, spune Mills.

