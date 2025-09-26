Taxele vor intra în vigoare începând cu 1 octombrie

Președintele SUA a anunțat joi, 25 septembrie, pe Truth Social, noile tarife, care urmează să intre în vigoare începând cu 1 octombrie 2025.

Donald Trump a precizat că vor fi taxe vamale de 25% pentru camioanele grele fabricate în alte părți ale lumii „pentru a-i proteja pe marii noștri producători de camioane grele de concurența externă neloială”.

A fost impusă și o taxă de 50% pentru dulapurile de bucătărie și baie și de 30% pentru mobilierul tapițat pentru „a proteja” procesul de fabricație din SUA.

„Vom impune o taxă vamală de 50% pentru toate dulapurile de bucătărie, dulapurile de baie și produsele conexe, începând cu 1 octombrie 2025. În plus, vom percepe o taxă vamală de 30% pentru mobilierul tapițat. Motivul este «inundația» la scară largă a acestor produse în Statele Unite de către alte țări externe”, a spus Trump.

De asemenea, au fost introduse taxe de import de 100% pentru medicamentele farmaceutice. Trump a explicat în ce condiții companiile farmaceutice pot să scape de aceste taxe.

„Începând cu 1 octombrie 2025, vom impune un tarif de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește fabrica de producție farmaceutică în America. «Construiește» va fi definit ca «începerea lucrărilor» și/sau «în construcție». Prin urmare, nu va exista niciun tarif pentru aceste produse farmaceutice dacă a început deja construcția”, a precizat liderul de la Casa Albă, pe Truth Social.

Trump spune că taxele pentru mobilă sunt necesare „din motive de securitate națională”

Postările de pe site-ul său de socializare au arătat că devotamentul lui Trump față de tarife nu s-a încheiat odată cu cadrele comerciale și taxele de import lansate în august. Președintele american crede că taxele vor contribui la reducerea deficitului bugetar al guvernului, crescând în același timp producția internă, potrivit AP.

Deși Trump nu a oferit o justificare legală pentru tarife, el a părut să-și extindă limitele rolului de comandant-șef, declarând pe Truth Social că taxele pe dulapurile de bucătărie și canapelele importate erau necesare „din motive de securitate națională și din alte motive”.

Noile tarife pentru mobilier ar putea crește și mai mult costurile pentru constructorii de locuințe, într-un moment în care mulți oameni care doresc să cumpere o casă se simt copleșiți de deficitul de locuințe și de creșterea ratelor ipotecare. Asociația Națională a Agenților Imobiliari a declarat joi că există semne de diminuare a presiunilor asupra prețurilor, deoarece anunțurile de vânzare au crescut cu 11,7% în august față de anul precedent, dar prețul mediu pentru o casă existentă a fost de 422.600 de dolari.

America a importat produse farmaceutice și medicinale de aproape 233 de miliarde de dolari

Trump a declarat pe Truth Social că tarifele farmaceutice nu se vor aplica și companiilor care construiesc fabrici în Statele Unite, pe care le-a definit fie ca fiind „în curs de construire”, fie „în construcție”. Nu este clar cum se vor aplica tarifele companiilor care au deja fabrici în SUA.

În 2024, America a importat produse farmaceutice și medicinale în valoare de aproape 233 de miliarde de dolari, potrivit Biroului de Recensământ. Perspectiva dublării prețurilor pentru unele medicamente ar putea trimite unde de șoc alegătorilor, deoarece cheltuielile cu asistența medicală, precum și costurile Medicare și Medicaid ar putea crește.

Potrivit Casei Albe, amenințarea cu tarife vamale de la începutul acestui an a contribuit la anunțarea de investiții în producția din SUA de către multe companii farmaceutice importante, inclusiv Johnson & Johnson, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb și Eli Lilly, printre altele.

Companiile sunt forțate să investească mai mult în fabricile autohtone

Trump a declarat că multe camioane grele și piesele fabricate în străinătate afectează producătorii autohtoni, care trebuie apărați.

„Marii producători de camioane, precum Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks și alții, vor fi protejați de avalanșa întreruperilor externe”, a scris Trump.

Trump a susținut mult timp că tarifele sunt cheia pentru a forța companiile să investească mai mult în fabricile autohtone. El a respins temerile că importatorii ar transfera pur și simplu o mare parte din costul taxelor către consumatori și companii sub forma unor prețuri mai mari.

Tarifele sale mai ample, aplicate fiecărei țări, s-au bazat pe declararea unei urgențe economice pe baza unei legi din 1977, o creștere drastică a impozitelor despre care două instanțe federale au declarat că a depășit autoritatea lui Trump ca președinte. Curtea Supremă urmează să audieze cazul în noiembrie.

Președintele continuă să susțină că inflația nu mai reprezintă o provocare pentru economia SUA, în ciuda dovezilor contrare. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 2,9% în ultimele 12 luni, față de un ritm anual de 2,3% în aprilie, când Trump a lansat pentru prima dată un set amplu de taxe la import.

