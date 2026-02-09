La bordul navei vor fi patru membri ai echipajului: astronauta americană Jessica Meir, astronautul Jack Hathaway, astronauta franceză Sophie Adenot și cosmonautul rus Andrey Fedyaev.

Fiecare astronaut are permisiunea de a lua obiecte personale în spațiu. Jessica Meir, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit într-o conferință de presă organizată duminică că va lua un iepure de pluș aparținând fiicei sale de trei ani.

„Îi aparține fiicei mele de trei ani”, a explicat ea. Meir a mai adăugat că fiica ei a primit un al doilea iepure cadou, care „va rămâne aici cu ea”, în timp ce iepurele trimis pe ISS „va avea constant aventuri” și va trimite fotografii acasă.

Echipajul Crew-12 vine să înlocuiască parțial echipa precedentă de pe ISS, care a suferit modificări neprevăzute. La mijlocul lunii ianuarie, patru dintre astronauții anteriori – Mike Fincke și Zena Cardman din SUA, Kimiya Yui din Japonia și Oleg Platonov din Rusia – s-au întors pe Pământ mai devreme din motive medicale. NASA nu a oferit detalii despre problemele de sănătate sau identitatea celor afectați. Cei patru lucrau pe ISS de la începutul lunii august.

De la această evacuare, ISS a fost menținută operațională de astronautul american Chris Williams și cosmonauții ruși Sergei Kud-Sverchkov și Sergei Mikaev, care au ajuns pe stație în noiembrie.

Crew-12 va efectua o misiune extinsă de nouă luni, față de cele șase luni obișnuite, arată Space.com.

