Potrivit NASA, problema de sănătate nu a fost considerată o urgență, însă agenția spațială a decis să acționeze preventiv. „Greșim de partea precauției pentru membrul echipajului”, a declarat dr. James Polk, directorul medical și de sănătate al NASA. Acesta a precizat că este vorba despre prima evacuare medicală de pe stația spațială, deși în trecut astronauții au fost tratați pentru afecțiuni minore precum dureri de dinți sau urechi.

Echipajul, format din americanii Zena Cardman și Mike Fincke, japonezul Kimiya Yui și rusul Oleg Platonov, a ajuns pe stația spațială în august 2025 pentru o misiune de șase luni. Fincke și Cardman urmau să efectueze o ieșire în spațiu pentru pregătirea viitoarei lansări de panouri solare destinate creșterii capacității energetice a stației.

Pentru Fincke, aceasta a fost a patra vizită pe stația spațială, iar pentru Yui, a doua, conform datelor NASA. Cardman și Platonov se aflau la prima lor misiune spațială. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a lăudat rapiditatea cu care agenția a reacționat: „Sunt mândru de efortul rapid depus până acum în cadrul agenției pentru a asigura siguranța astronauților noștri”.

În prezent, alți trei astronauți continuă să lucreze pe stația spațială: Chris Williams (NASA), Sergei Mikaev și Sergei Kud-Sverchkov (Rusia). Aceștia au fost lansați în noiembrie 2025 cu o rachetă Soiuz pentru o misiune de opt luni, urmând să revină pe Pământ în vara lui 2026.

NASA colaborează cu SpaceX pentru a asigura scoaterea stației spațiale de pe orbită până la finalul anului 2030 sau începutul lui 2031. Agenția spațială a planificat o reintrare controlată deasupra oceanului pentru a preveni riscuri suplimentare.

După paşii mai mult sau mai puţin timizi care au fost realizaţi în mod independent prin intermediul vechilor stații spațiale Salyut, Skylab şi Mir, cele mai puternice naţiuni ale lumii s-au pus de acord asupra faptului că o cooperare în domeniul spaţial poate aduce multe beneficii. Staţia Spaţială Internaţională este unul dintre puţinele proiecte globale în care americanii şi ruşii au colaborat cu adevărat alături de alte mari agenţii spaţiale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE