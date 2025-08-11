Avem astăzi în față un adevărat colos de 18 inci, cu specificații demne de un desktop de mii de euro. Device-ul este definiția expresiei „fără compromisuri”, însă, la fel ca în cazul unui supercar, puterea brută vine la un preț pe măsură, atât financiar, cât și practic.

Design impunător, cu accente rafinate

Scar 18 nu mai e doar „o cărămidă cu lumini RGB”. ASUS a păstrat liniile agresive, dar a îmbunătățit finisajele: capacul e metalic, carcasa e mai solidă, iar banda frontală RGB pare mai elegantă, ceva care va ieși în evidență.

Iluminarea AniMe Matrix e spectaculoasă, însă atrage atenția peste tot unde cari acest laptop, și e mai mult un gimmick pe care ori îl iubești ori îl urăști din prima zi.

La aproape 3,3 kilograme și dimensiuni greu de strecurat într-un rucsac obișnuit, Scar 18 rămâne mai degrabă un „desktop replacement” decât un laptop de plimbat de colo-colo, de zi cu zi. Însă, dacă accepți ești ok cu acest device masiv, designul transmite exact ce trebuie:performanță maximă.

Procesorul Core Ultra 9 și noul val de Inteligență Artificială

Unul dintre cele mai mari upgrade-uri ale modelului din 2025 este procesorul Intel Core Ultra 9 275HX, bazat pe arhitectura Arrow Lake-HX. Acesta aduce:

  • 24 de nuclee hibride (8 Performance + 16 Efficiency), capabile să urce la 5,4 GHz în Turbo Boost.
  • O eficiență mai bună cu 20% față de generația 2024, ceea ce înseamnă temperaturi mai scăzute și autonomie ceva mai decentă în scenarii office.
  • Integrarea unui NPU (Neural Processing Unit) dedicat sarcinilor AI.
Interiorul laptopului ASUS ROG Strix Scar 18, de culoare gri spre negru.
ASUS ROG Strix Scar 18 este cel mai puternic laptop din portofoliul companiei. Foto: ASUS

Ce înseamnă asta în practică?

Scar 18 nu mai este doar un laptop de gaming, ci un hub AI mobil. Funcții precum „background blur hardware-accelerated”, generare rapidă de imagini, editare video cu instrumente AI sau chiar voice isolation pentru streameri rulează local, direct pe NPU, fără să încarce CPU-ul sau GPU-ul.

În aplicații ca Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve sau Blender, producătorul ne promite că task-urile cu AI sunt vizibil accelerate.

În plus, ASUS adaugă Armoury Crate cu AI Cooling și AI Performance Mode. Adică laptopul își ajustează singur puterea și răcirea în funcție de ce rulezi. În jocuri, prioritatea e un număr extrem de mare de cadre pe secundă, în randare, performanța constantă, iar în browsing sau editare ușoară, ventilatoarele tac complet.

Această integrare a AI-ului face Scar 18 nu doar un desktop replacement pentru gameri, ci și un workstation de nouă generație pentru AI, machine learning și creație digitală.

Hardware de top, în fiecare „compartiment

Sub carcasă, Scar 18 ascunde cele mai noi procesoare Intel Core Ultra și GPU-ul NVIDIA RTX 5090 în cazul nostru, cu DLSS 4 și Frame Generation. Practic, vorbim de putere de desktop compactată într-o formă (relativ) portabilă.

Ecranul? Un Mini-LED ROG Nebula HDR, QHD+ la 240 Hz, cu contrast și luminozitate care depășesc majoritatea monitoarelor de gaming. Culorile sunt impecabile, iar latența de 3 ms îl face foarte bun pentru shootere competitive precum Call of Duty sau Counter-Strike 2.

Două laptopuri ASUS ROG Strix Scar 18 așezate pe o masă gri pentru prezentare, unul cu fața, celălalt cu spatele.
ASUS ROG Strix Scar 18 este cel mai puternic laptop din portofoliul companiei. Foto: ASUS

La capitolul memorie și stocare, poți urca până la 64 GB RAM DDR5-5600 și 2 TB SSD PCIe Gen4, cu slot liber pentru upgrade rapid. Aceasta a fost și varianta de echipare testată de mine.

Performanță? Pe scurt, depășește orice așteptare

În teste reale, Scar 18 se descurcă cu orice joc:

  • Cyberpunk 2077, cu ray-tracing pe Ultra, fără DLSS atinge 200 FPS constant, iar cu DLSS 4 activat, urcă spre 230 FPS.
    3DMark TimeSpy scoate scoruri mai mari decât multe desktop-uri cu RTX 4090.
  • În aplicații profesionale, randare video, AI, simulări 3D laptopul concurează cu stații de lucru de câteva mii bune de euro.

Răcirea? Sistemul cu cameră de vapori (N.R, „Vapor Chamber”) și pastă cu metal lichid țin temperaturile GPU-ului la aproximativ 81 de grade, iar pe cele ale CPU-ului sub 90 de grade, chiar și în sesiuni ceva mai lungi de gaming.

Ventilatoarele sunt zgomotoase în modul turbo, dar surprinzător de silențioase în utilizare normală.

Tastatură, touchpad și conectivitate

Tastatura este confortabilă, iluminată individual pe fiecare tastă, cu macro-uri dedicate. Touchpad-ul e mare, precis și peste media laptopurilor de gaming.

Poză cu tastatura și cu trackpad-ul noului laptop ASUS ROG Strix Scar 18, pe un fundal negru cu gri.
ASUS ROG Strix Scar 18 este cel mai puternic laptop din portofoliul companiei. Foto: ASUS

La capitolul porturi, primești Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Ethernet 2,5 Gb, USB-A și jack audio. Singurul minus: toate sunt pe laterale, ceea ce poate încurca un setup curat pe birou.

Autonomie: aici nu există magie

Ca orice laptop de gaming serios, nu te baza pe baterie pentru altceva decât browsing sau filme. Cu profil de economisire activ, prinzi 5–6 ore de utilizare ușoară.

În gaming, bateria cedează în 90 de minute. Adevărul e unul simplu: acest laptop vrea să stea conectat la priză.

Ce nu mi-a plăcut la ASUS ROG Strix Scar 18 2025

  • Camera web e mediocră, deși e 1080p, zgomotoasă în lumină slabă, dar nu ar trebui să fie mare lucru pentru cei care vor acest laptop doar pentru joacă.
  • Carcasa atrage amprente ca un magnet.
  • RTX 5090 aduce doar 10–15% plus de performanță față de RTX 5080, dar costă semnificativ mai mult.
  • Greutatea și dimensiunea îl fac greu de transportat zilnic.

Concluzie

ASUS ROG Strix Scar 18 (2025) este mai mult decât un laptop de gaming. Este un produs „statement”. Un desktop puternic într-un format pliabil, cu un procesor pregătit pentru era AI. Pentru gameri hardcore, creatori de conținut și streameri care vor totul la un loc, Scar 18 este „the endgame”.

Dar dacă ești un utilizator obișnuit, nu are rost. Este scump, mare și „însetat” de energie. Pentru cei care au nevoie de el, însă, este cea mai bună variantă portabilă de pe piață. Dar, cred că cel mai simplu aș putea defini acest device ca fiind „cel mai puternic laptop de pe piață”.

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
Știri România 14:23
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Știri România 14:11
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Marina Almășan, primul mesaj după ce a expirat ordinul de protecție împotriva lui Georgică Cornu: „Promisiuni de răzbunare”
Stiri Mondene 14:38
Marina Almășan, primul mesaj după ce a expirat ordinul de protecție împotriva lui Georgică Cornu: „Promisiuni de răzbunare”
Oana Monea a răbufnit după ce fanii Insula Iubirii i-au zis că e bătrână pentru a fi din nou ispită: „Dacă la 36 de ani suntem babe…”
Stiri Mondene 13:59
Oana Monea a răbufnit după ce fanii Insula Iubirii i-au zis că e bătrână pentru a fi din nou ispită: „Dacă la 36 de ani suntem babe…”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
