Apoi suspectul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fugit de la locul faptei, dar a fost prins de poliție după o oră de la incident, în Parcul Stuart, potrivit

The Guardian.

Possible shooter arrested in Darwin CBD … traffic starting to flow again after arrest about 10 mins ago @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/R2Bk5Orw0s

Poliția a confirmat că patru persoane au fost ucise și alte două au suferit răni după ce au fost împușcate.

O martoră a povestit pentru The Guardian că o femeie aflată la Hotelul Palms a fost împușcată prin ușa camerei în care se afla.

#Breaking: Four people are dead and two are injured after a man allegedly went on a shooting rampage across Darwin tonight. https://t.co/mY4DiiMPit pic.twitter.com/23UyTexiOd