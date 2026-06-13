11 victme ale atacului armat

„Avem 11 victime cunoscute în acest moment. Există cel puţin o victimă care a murit la faţa locului”, a declarat vineri primarul oraşului Midland, Lori Blong. „Situaţia cu trăgătorul activ s-a încheiat, iar trăgătorul este confirmat decedat”, a precizat primarul.

Circumstanţele acestui eveniment rămân neclare. Potrivit unui martor al atacului, incidentul a avut loc în apropierea unei clinici veterinare, unde au fost văzuţi mai mulţi poliţişti înarmaţi până în dinţi.

Poliţiştii au auzit focuri de armă provenind dintr-o clădire din blocul 4600 de pe West Wall Street, a declarat şeful poliţiei Greg Snow într-un comunicat. „Eforturile de a rezolva în condiţii de siguranţă confruntarea cu trăgătorul sunt în curs”, a transmis Snow vineri dimineaţă.

Un martor a spus că a văzut „un bărbat care trăgea (la întâmplare) asupra maşinilor care treceau”

Un vehicul SWAT a spart un gard, iar agenţii au intrat într-o clădire abandonată unde se ascundea suspectul, au declarat martori pentru CNN. Un martor a spus că a văzut aproximativ 20 de agenţi SWAT intrând în clădire.

Spitalul Midland Memorial a primit nouă victime ale atacului, a declarat purtătorul de cuvânt Tasa Richardson. Cinci victime au fost externate vineri după-amiază. Alte trei au părăsit sala de operaţii, iar una rămâne şi ea internată, a spus Richardson.

FBI se află la faţa locului pentru a asista Departamentul de Poliţie din Midland în anchetă, a declarat vineri directorul FBI, Kash Patel, într-o postare pe reţelele sociale.

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a emis o declaraţie în care a afirmat că este „profund întristat de actul de violenţă fără sens din Midland”. „Ne rugăm pentru victime, familiile lor şi întreaga comunitate”, a spus Abbott.

Bărbatul trăsese asupra poliţiştilor cu doar câteva zile înainte

Autorităţile au anunţat ulterior că bărbatul care a deschis focul în oraşul Midland trăsese asupra poliţiştilor cu doar câteva zile înainte, în timpul unei urmăriri.

Suspectul, Victor Mata Villarreal, în vârstă de 45 de ani, era deja căutat de autorităţi când a început să tragă asupra poliţiştilor şi a trecătorilor în Midland, înainte de a se baricada într-o clinică veterinară abandonată, potrivit Departamentului de Siguranţă Publică din Texas.

Villarreal a fost găsit mort în interiorul clădirii la doar câteva ore după schimbul de focuri, a declarat poliţia, care nu a precizat cum a murit suspectul. Primarul oraşului Midland, Lori Blong, a declarat că autorităţile au folosit imagini filmate de roboţi şi drone pentru a confirma că trăgătorul este mort.

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