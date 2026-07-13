1. Furnizorii chinezi și-au dublat veniturile din 2018

Cea mai puternică schimbare vine din China. Potrivit Flote Auto, furnizorii chinezi de componente auto și-au dublat veniturile din 2018.

Asta arată că avantajul Chinei nu stă doar în mașinile electrice ieftine. Stă și în lanțul de aprovizionare: baterii, electronică, software, componente produse rapid și în volume uriașe.

Pentru Europa, problema este clară. Constructorii auto nu mai concurează doar cu branduri chinezești, ci cu un sistem industrial complet, care devine tot mai puternic.

2. 69 din 100 de furnizori au avut venituri în scădere

În același timp, 69 dintre cei mai mari 100 de furnizori auto analizați au înregistrat venituri mai mici.

Nu este o problemă izolată. Furnizorii trebuie să investească în electrificare, software și tehnologii noi, dar pierd treptat bani din componentele clasice folosite la mașinile pe benzină și diesel.

Aceasta este una dintre marile tensiuni ale tranziției auto: toată lumea vorbește despre viitorul electric, dar nu toți cei care câștigau bani din industria veche vor câștiga și în industria nouă.

3. Rata îndatorării aproape s-a dublat din 2018

Flote Auto notează și că rata îndatorării furnizorilor aproape s-a dublat din 2018.

Explicația este simplă: investițiile sunt foarte scumpe. Baterii, software, automatizare, fabrici noi, relocări de producție, toate cer bani. Problema apare când aceste investiții vin într-o perioadă în care veniturile scad.

Pentru cumpărător, efectul se vede indirect: mașini mai scumpe, dotări puse opțional, modele întârziate sau presiune mai mare pe prețul final.

4. Marjele se mențin, în ciuda crizei

Partea interesantă este că marjele nu s-au prăbușit complet, deși veniturile multor furnizori au scăzut.

Asta nu înseamnă că industria este relaxată. Înseamnă că furnizorii mari taie costuri, reorganizează activitatea și mută investițiile spre zone mai profitabile.

Cu alte cuvinte, profitabilitatea rezistă, dar nu fără sacrificii.

5. Furnizorii germani au cu 14% mai puțini angajați decât în 2019

Cifra cea mai dură pentru Europa vine din Germania. Numărul de angajați ai furnizorilor germani a scăzut cu 14% din 2019.

Germania este una dintre inimile industriei auto mondiale, iar furnizori precum Bosch, Continental, ZF sau Schaeffler au construit decenii întregi ecosistemul din jurul producătorilor europeni.

Dar mașina electrică are mai puține componente mecanice decât una cu motor termic, iar multe zone unde furnizorii germani erau foarte puternici nu mai au aceeași greutate.

Pentru România, semnalul contează. Industria auto locală depinde și de rețeaua mare de furnizori care produc componente pentru export. Dacă furnizorii europeni reduc costuri, mută producție sau schimbă investițiile, efectele pot ajunge și aici.

Pentru mai mult context despre cei mai mari furnizori de componente auto, dar și despre celelalte 5 cifre care explică presiunea din industrie, puteți citi analiza completă publicată de Flote Auto.

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