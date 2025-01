Suspectul a luat autobuzul pentru a se duce la școală, miercuri dimineață, și s-a dus apoi să își ia arma, potrivit purtătorului de cuvânt.

El a „înfruntat” o elevă în vârstă de 16 ani în cantină, după care a ucis-o. Elevul rănit, în vârstă de 17 ani, a fost împușcat în braț. Acesta a fost tratat și externat din spital, a precizat şeful Poliţiei din Nashville, John Drake.

„Sunt alături de aceste familii care se confruntă cu o pierdere de neimaginat”, a declarat directorul liceului, în timpul unei conferințe de presă susținute miercuri după-amiază.

Suspectul, elev la același liceu, s-a sinucis în urma faptelor, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, un purtător de cuvânt al Poliției din Metro Nashville, Don Aaron.

În instituția care are 2.000 de elevi și se află la aproape 16 kilometri sud-est de centrul orașului Nashville, doi paznici ai școlii erau prezenți.

Totuși, niciunul nu se afla în apropierea cantinei în care s-a produs atacul armat. La momentul în care au sosit la fața locului, atacatorul se sinucisese.

Poliția, care investighează motivul violenței, l-a identificat pe atacator ca fiind Solomon Henderson, iar numele fetei ucise este Josselin Corea Escalante.

