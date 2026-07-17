Pene de curent, lipsă de apă și comunicații afectate în Crimeea

Atât deficitul de combustibil, cât și întreruperile de energie electrică din Crimeea sunt puse în legătură cu campania militară desfășurată de Forțele Armate ale Ucrainei, care urmărește izolarea peninsulei anexate de Rusia.

Aceasta include atacuri asupra camioanelor de pe coridorul terestru către peninsulă, asupra navelor din Marea Azov și Marea Neagră care transportă combustibil, precum și asupra substațiilor electrice din Crimeea.

Primele pene de curent au fost raportate în luna iunie, însă la 6 iulie alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în întreaga peninsulă.

În zilele următoare, numeroase localități au rămas fără electricitate, apă și telecomunicații. Cele mai afectate au fost regiunile din nordul Crimeei, unde locuitorii afirmă că au rămas fără curent și apă între șapte și zece zile, iar în unele cazuri chiar mai mult.

Lipsa energiei electrice a făcut ca frigiderele să nu mai funcționeze, alimentele să se altereze, iar magazinele să nu mai poată procesa plăți electronice. Bancomatele au devenit inutilizabile, iar pensionarii și locuitorii satelor au fost printre cei mai afectați.

Internetul funcționează doar câteva ore pe zi

În Dzhankoy, în nord-estul Crimeei, turnurile de telefonie mobilă funcționează cu ajutorul generatoarelor.

Autoritățile locale au introdus un program limitat pentru internet și telefonie mobilă, serviciile fiind disponibile doar opt până la zece ore pe zi.

Pe pagina oficială VKontakte a orașului a fost publicată inclusiv o listă cu frecvențele Radio Crimeea, astfel încât populația să poată continua să primească informații.

În unele zone din nordul peninsulei, lipsa comunicațiilor îi obligă pe oameni să transmită mesaje scrise rudelor prin intermediul șoferilor de autobuz.

Fabrici și magazine își suspendă activitatea

Criza energetică afectează puternic și economia locală.

Potrivit unor informații neoficiale, fabrica Crimea Titan, fabrica de băuturi alcoolice din Krasnoperekopsk și exploatația agricolă Druzhba Narodov, cel mai mare producător de carne din Crimeea, și-au suspendat activitatea.

Magazinele mici se închid deoarece nu mai pot păstra produsele refrigerate, iar numeroase birouri și-au întrerupt activitatea din cauza lipsei internetului.

Fermierii reclamă că nu mai au suficient combustibil pentru recoltă, iar hotelierii reduc semnificativ tarifele după ce rezervările turistice din luna iunie au scăzut cu 58% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Campanii de ajutor pentru locuitorii din nordul Crimeei

Pe rețelele sociale sunt organizate campanii de strângere de donații pentru locuitorii din nordul peninsulei.

Voluntarii colectează apă îmbuteliată, alimente care nu necesită refrigerare, baterii externe și combustibil pentru generatoare.

În același timp, unele organizații medicale au anunțat că sunt dispuse să primească medicamente pe care proprietarii nu le mai pot păstra în frigidere din cauza întreruperilor de curent.

Locuitorii peninsulei anexate de Rusia afirmă că sprijinul oferit de autoritățile locale este insuficient.

Recent, Vladimir Putin a promis că va crea un sistem de aprovizionare pentru Crimeea la care inamicul să aibă „foarte greu acces”.

Între timp, magazine alimentare continuă să își suspende activitatea, iar potrivit datelor oficiale, prețul benzinei a depășit 200 de ruble (n.r. – aproape 12 lei) pe litru.

Kievul îi îndeamnă pe locuitorii Crimeei să plece

În acest context, armata ucraineană transmite un mesaj direct populației din Crimeea.

Forțele Armate ale Ucrainei susțin că nu vizează Podul Crimeea, considerând că acesta poate reprezenta o cale de retragere din peninsulă.

Robert (Madyar) Brovdi, comandantul forțelor fără pilot ale Forțelor Armate Ucrainene, a declarat: „Lăsați toate acele milioane să traverseze podul acela și să se întoarcă în Rusia lor și să meargă mult dincolo de Ural pentru a trăi în pace. Ceea ce au pierdut stabilindu-se aici mai bine de 10 ani este rezultatul propriilor lor acțiuni și karma lor. Nu ar fi trebuit să invadeze Crimeea noastră”.

Declarația vine în contextul intensificării operațiunilor militare ucrainene care urmăresc izolarea logistică a peninsulei și al deteriorării situației energetice și economice din Crimeea.

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