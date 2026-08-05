Bilanțul provizoriu transmis de autoritățile ucrainene indică moartea unei femei și rănirea altor 12 persoane. Echipa de salvare scotocește în continuare prin ruinele clădirilor afectate, existând teama că sub dărâmături s-ar putea afla oameni prinși de prăbușiri.

Valuri de explozii și oameni prinși sub dărâmături

Atacul a început la scurt timp după miezul nopții, când alertele de atac aerian au răsunat în toată capitala. Forțele Aeriene ucrainene au avertizat populația cu privire la rachetele balistice care se îndreptau în mare viteză spre oraș, urmate de drone de atac de tip Shahed.

Deflagrațiile succesive au afectat cel puțin șapte locații distincte din districtele Holosiivskîi, Obolonskîi, Desnyanskîi și Sviatoshinskîi.

În cartierul Holosiivskîi, o casă s-a prăbușit complet în urma impactului direct, iar echipele de intervenție caută supraviețuitori sub moloz.

Dificultatea operațiunilor de salvare a fost amplificată de atacurile repetate. La unul dintre locurile prăbușirii, o ambulanță sosită să acorde primul ajutor a fost avariată de o nouă explozie, iar șoferul acesteia a fost rănit și transportat de urgență la spital.

Scurgere de amoniac și incendii uriașe în depozite

Unul dintre cele mai periculoase momente ale nopții s-a înregistrat tot în districtul Holosiivskîi, unde lovirea unei clădiri nerezidențiale a avariat un rezervor industrial ce conținea aproximativ 300 de litri de amoniac. Avaria a provocat o scurgere rapidă a substanței toxice în zonă.

Echipele specializate de intervenție chimică și pompierii au reacționat prompt și au reușit să izoleze zona și să controleze scurgerea înainte ca gazul să se răspândească pe o suprafață mai mare.

Conform Administrației Militare a Capitalei, incendii puternice au izbucnit și în spațiile comerciale și de depozitare din cartierele Obolon și Sviatoşîn, unde flăcările s-au extins rapid pe suprafețe mari.

Primarul Vitali Kliciko: „Serviciile de urgență acționează la foc automat”

Echipele de salvare din Kiev au lucrat fără întrerupere pentru stingerea focarelor și acordarea îngrijirilor medicale victimelor din toate zonele lovite.

„Serviciile de urgenţă se îndreaptă spre locurile incidentelor. Există informații că persoane ar putea fi prinse sub ruine în cartierul Goloseevski, iar la unul dintre depozite incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă”, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Oficialii militari au confirmat că bilanțul victimelor a ajuns la 12 persoane rănite și un deces, însă datele rămân dinamice pe măsură ce pompierii și salvatorii continuă îndepărtarea dărâmăturilor în cele mai grav afectate cartiere ale capitalei ucrainene.

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