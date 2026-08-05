Bilanțul provizoriu transmis de autoritățile ucrainene indică moartea unei femei și rănirea altor 12 persoane. Echipa de salvare scotocește în continuare prin ruinele clădirilor afectate, existând teama că sub dărâmături s-ar putea afla oameni prinși de prăbușiri.

Valuri de explozii și oameni prinși sub dărâmături

Atacul a început la scurt timp după miezul nopții, când alertele de atac aerian au răsunat în toată capitala. Forțele Aeriene ucrainene au avertizat populația cu privire la rachetele balistice care se îndreptau în mare viteză spre oraș, urmate de drone de atac de tip Shahed.

Deflagrațiile succesive au afectat cel puțin șapte locații distincte din districtele Holosiivskîi, Obolonskîi, Desnyanskîi și Sviatoshinskîi.

În cartierul Holosiivskîi, o casă s-a prăbușit complet în urma impactului direct, iar echipele de intervenție caută supraviețuitori sub moloz.

Dificultatea operațiunilor de salvare a fost amplificată de atacurile repetate. La unul dintre locurile prăbușirii, o ambulanță sosită să acorde primul ajutor a fost avariată de o nouă explozie, iar șoferul acesteia a fost rănit și transportat de urgență la spital.

Scurgere de amoniac și incendii uriașe în depozite

Unul dintre cele mai periculoase momente ale nopții s-a înregistrat tot în districtul Holosiivskîi, unde lovirea unei clădiri nerezidențiale a avariat un rezervor industrial ce conținea aproximativ 300 de litri de amoniac. Avaria a provocat o scurgere rapidă a substanței toxice în zonă.

Echipele specializate de intervenție chimică și pompierii au reacționat prompt și au reușit să izoleze zona și să controleze scurgerea înainte ca gazul să se răspândească pe o suprafață mai mare.

Conform Administrației Militare a Capitalei, incendii puternice au izbucnit și în spațiile comerciale și de depozitare din cartierele Obolon și Sviatoşîn, unde flăcările s-au extins rapid pe suprafețe mari.

Primarul Vitali Kliciko: „Serviciile de urgență acționează la foc automat”

Echipele de salvare din Kiev au lucrat fără întrerupere pentru stingerea focarelor și acordarea îngrijirilor medicale victimelor din toate zonele lovite.

„Serviciile de urgenţă se îndreaptă spre locurile incidentelor. Există informații că persoane ar putea fi prinse sub ruine în cartierul Goloseevski, iar la unul dintre depozite incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă”, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Oficialii militari au confirmat că bilanțul victimelor a ajuns la 12 persoane rănite și un deces, însă datele rămân dinamice pe măsură ce pompierii și salvatorii continuă îndepărtarea dărâmăturilor în cele mai grav afectate cartiere ale capitalei ucrainene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
GSP.RO
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Noile șosele montane din Apuseni care vor concura Transapuseana și vor scoate din izolare satele moților
Adevarul.ro
Noile șosele montane din Apuseni care vor concura Transapuseana și vor scoate din izolare satele moților
Meme Stoica, scut pentru Boutoutaou în fața lui Becali: „Nu din cauza lui avea Farul 2-0 la pauză”. Ce spune despre celelalte transferuri
Fanatik.ro
Meme Stoica, scut pentru Boutoutaou în fața lui Becali: „Nu din cauza lui avea Farul 2-0 la pauză”. Ce spune despre celelalte transferuri
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Financiarul.ro
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
De ce contează plăcerea lecturii pentru copii: "Mă obliga mama să citesc și eu nu voiam". Soluția profesorilor
ObservatorNews.ro
De ce contează plăcerea lecturii pentru copii: "Mă obliga mama să citesc și eu nu voiam". Soluția profesorilor
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
GSP.ro
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Mediafax.ro
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
În următoarele 72 de ore, destinul acestor zodii poate lua o întorsătură pe care nu o vor uita niciodată
Redactia.ro
În următoarele 72 de ore, destinul acestor zodii poate lua o întorsătură pe care nu o vor uita niciodată
O turistă de 40 de ani s-a stins în timp ce se întorcea din vacanță! Femeia a sfârșit chiar sub privirile soțului
KanalD.ro
O turistă de 40 de ani s-a stins în timp ce se întorcea din vacanță! Femeia a sfârșit chiar sub privirile soțului

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Se face Politic la Dinamo? Gigi Becali îl dă gratis, câinii au făcut deja anunțul
Fanatik.ro
Se face Politic la Dinamo? Gigi Becali îl dă gratis, câinii au făcut deja anunțul
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei