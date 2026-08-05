Cât costă benzina în București, miercuri, 5 august

Prețul minim al benzinei standard în București este de 9,51 lei pe litru, acesta fiind afișat în stațiile Socar și Petrom, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În stațiile MOL, Rompetrol și OMV, benzina standard costă 9,57 lei/litru, în timp ce la Lukoil prețul ajunge la 9,59 lei/litru. Față de marți, 4 august, benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru în stațiile MOL, Rompetrol și OMV, unde prețul a crescut de la 9,47 lei/litru la 9,57 lei/litru.

Și în rețeaua Socar s-a înregistrat o majorare de 10 bani, de la 9,41 lei/litru la 9,51 lei/litru.

Cea mai mare creștere a fost aplicată de Lukoil, unde benzina s-a scumpit cu 15 bani, de la 9,44 lei/litru la 9,59 lei/litru. În schimb, Petrom a păstrat neschimbat prețul benzinei, care rămâne la 9,51 lei/litru.

Cât costă motorina în București, miercuri, 5 august

Motorina standard are un preț minim de 10,77 lei pe litru în stațiile Socar și Petrom. În rețelele MOL, Rompetrol și OMV, litrul de motorină costă 10,83 lei, iar la Lukoil prețul ajunge la 10,98 lei/litru.

Comparativ cu ziua de marți, motorina s-a scumpit în toate rețelele de benzinării.

La MOL, prețul a urcat de la 10,62 lei/litru la 10,83 lei/litru, ceea ce înseamnă o majorare de 21 de bani. Rompetrol și OMV au crescut prețul cu 20 de bani, de la 10,63 lei/litru la 10,83 lei/litru.

La Socar, motorina este cu 20 de bani mai scumpă decât în ziua precedentă, prețul crescând de la 10,57 lei/litru la 10,77 lei/litru. Lukoil a majorat prețul cu 15 bani, de la 10,83 lei/litru la 10,98 lei/litru, iar Petrom a aplicat o scumpire de 20 de bani, de la 10,57 lei/litru la 10,77 lei/litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 5 august

Conform datelor publicate de Peco Online, cele mai mici prețuri la carburanți din România sunt afișate în stația Petrollium din Iernut, județul Mureș. Aici, benzina standard costă 8,74 lei/litru, iar motorina standard este comercializată cu 9,79 lei/litru.

În marile orașe ale țării, cel mai mic preț al benzinei este de 9,51 lei/litru în București, 9,49 lei/litru în Cluj-Napoca, 9,48 lei/litru în Timișoara, 9,51 lei/litru în Iași și 9,51 lei/litru în Constanța. În ceea ce privește motorina, cele mai mici prețuri sunt de 10,77 lei/litru în București, 10,49 lei/litru în Cluj-Napoca, 10,73 lei/litru în Timișoara, 10,77 lei/litru în Iași și 10,77 lei/litru în Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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