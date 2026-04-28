Martori: „Au început să tragă la întâmplare”

Localnicii spun că victimele erau în mare parte tineri care se adunaseră să joace sau să urmărească un meci.

29 people killed by Islamic State terrorists who attacked a village in northeastern Nigeria, The attack happened late Sunday in Guyaku, in Gombi of Adamawa state. pic.twitter.com/sEs14hzrki — Sean Hanson (@SeanHans777) April 28, 2026

„Oamenii noștri erau adunați pe terenul de fotbal… când insurgenții au intrat cu arme și au început să tragă la întâmplare”, a declarat un locuitor, Philip Agabus, pentru AFP.

Un alt martor, Joshua Usman, a spus că printre victime se aflau și fete care urmăreau meciul.

„Au fost uciși tineri, inclusiv unele fete care se uitau la fotbal. Au ars și lăcașuri de cult, case și motociclete”, a spus acesta.

Atacatorii au acționat ore întregi

Guvernatorul statului Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, a confirmat bilanțul de cel puțin 29 de morți după ce a vizitat locul tragediei. Autoritățile locale spun că atacatorii au acționat timp de mai multe ore.

„Au ucis zeci de locuitori, au incendiat lăcașuri de cult și au distrus proprietăți, inclusiv motociclete”, a transmis biroul guvernatorului, citând un lider comunitar.

Imagini difuzate de televiziuni locale arată o biserică arsă și mai multe motociclete complet distruse.

Nigeria, prinsă într-un val de violență

Guvernatorul a acuzat gruparea jihadistă Boko Haram, activă în nord-estul țării.

În schimb, o organizație rivală, Islamic State West Africa Province, afiliată grupării Stat Islamic, a revendicat atacul. Potrivit unei declarații citate de un grup de monitorizare, ISWAP susține că a ucis cel puțin 25 de creștini și a incendiat o biserică și zeci de motociclete.

Atacul are loc într-un moment în care situația de securitate din Nigeria este tot mai criticată, inclusiv în contextul apropierii alegerilor generale. Conflictul jihadist început în 2009, dus în principal de Boko Haram și ISWAP, a făcut zeci de mii de victime și a dus la strămutarea a milioane de oameni, potrivit ONU. Violențele s-au extins și în țările vecine, Niger, Ciad și Camerun.

Un alt atac și un val de răpiri

Tot duminică, un alt atac a avut loc la peste 100 de kilometri distanță, într-o zonă rurală din Lamurde. Autoritățile locale spun că violențele ar fi fost provocate de conflicte pentru terenuri agricole.

„Au fost pierderi de vieți omenești și distrugeri de bunuri”, a declarat un oficial local.

În paralel, în statul Kogi, forțele de securitate au reușit să salveze 15 copii după ce 23 de elevi și soția unui administrator de școală au fost răpiți dintr-un orfelinat neînregistrat. Autoritățile spun că operațiunile continuă pentru salvarea celorlalte victime.

Răpirile de elevi au devenit o practică frecventă în Nigeria, unde grupările armate cer răscumpărări pentru eliberarea victimelor.

„Acest atac nu va rămâne nepedepsit”, a declarat guvernatorul Fintiri, anunțând intensificarea operațiunilor de securitate pentru restabilirea ordinii.

