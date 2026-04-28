Danemarca are cele mai multe locuri de muncă

Posturile sunt disponibile în Danemarca, Norvegia, Italia, Germania, Olanda, Polonia și Irlanda, în domenii precum producție industrială, transport, agricultură, procesare alimentară și îngrijire persoane.

Cea mai mare ofertă vine din Danemarca, unde sunt disponibile 101 posturi. Angajatorii caută măcelari dezosatori pentru carcasă de porc, șefi de sector reproducție, tehnicieni industriali ucenici, mecanici de utilaje grele ucenici, fierari sau confecționeri metalici ucenici și tehnicieni în automatizări ucenici.

Norvegia are 45 de posturi pentru lucrători în producție, la prelucrarea somonului. Italia oferă 15 locuri de muncă pentru șoferi de autobuz, iar Germania are 12 posturi pentru tractoriști și lucrători în producție, la procesarea produselor din carne.

În Olanda sunt disponibile 11 posturi, pentru inspectori veterinari și mecanici de asamblare. Polonia oferă 5 locuri pentru șoferi de camion cu categoriile C+E și tinichigii pentru acoperișuri, iar Irlanda are 5 posturi pentru îngrijitori de persoane.

Cele mai mari salarii sunt pentru inspectorii veterinari

Cele mai bine plătite posturi sunt cele de inspector veterinar, unde salariul anunțat este între 3.404 și 6.110 euro brut pe lună. Pentru mecanicii de asamblare, veniturile sunt între 2.800 și 3.400 de euro brut lunar.

Îngrijitorii de persoane pot câștiga între 2.169 și 3.280,50 euro brut pe lună. Pentru tehnicienii industriali, mecanicii de utilaje grele, fierarii sau confecționerii metalici și tehnicienii în automatizări, salariul anunțat este de 1.900 de euro brut lunar.

Șoferii de autobuz au un salariu de 1.560 de euro brut pe lună, iar șoferii de camion cu categoriile C+E pot câștiga între 1.400 și 2.100 de euro brut lunar. Pentru tinichigiii de acoperiș, salariul este de 1.400 de euro brut pe lună.

Cât se plătește la oră în producție

Pentru unele posturi, salariile sunt calculate la oră. Lucrătorii în producție la prelucrarea somonului pot primi 19,31 euro brut pe oră. În Germania, lucrătorii în producție la procesarea produselor din carne au un salariu de 14 euro brut pe oră.

Tractoriștii pot câștiga 13,90 euro brut pe oră, iar măcelarii dezosatori și șefii de sector reproducție au un salariu de 13 euro brut pe oră.

Ce contracte sunt oferite

Contractele pot fi pe perioadă determinată, între 1 și 4 ani, cu posibilitate de prelungire, sau pot fi permanente. Asta înseamnă că unele posturi sunt gândite pentru perioade mai lungi, nu doar pentru muncă sezonieră.

Pentru ocuparea locurilor de muncă, angajatorii cer experiență și/sau calificare în domeniu. De asemenea, candidații trebuie să aibă cunoștințe de bază sau bune de limba țării în care vor lucra ori de limba engleză.

Cum pot aplica românii interesați

Persoanele din București pot cere informații de la consilierul EURES din cadrul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București. AMOFM București a anunțat că detaliile despre oferte pot fi consultate și pe site-ul EURES național.

Rețeaua EURES este portalul european pentru mobilitatea forței de muncă și îi ajută pe cei care caută un loc de muncă într-o altă țară europeană. Portalul european EURES arată că sunt aproape 3 milioane de locuri de muncă și 5.000 de angajatori înregistrați la nivel european.

