Atac cu rachetă filmat în Tel Aviv

O cameră de supraveghere din Tel Aviv a surprins momentul exploziei unei încărcături provenite dintr-o bombă cu dispersie montată pe o rachetă iraniană. Potrivit poliției israeliene, submunițiile sunt eliberate înainte ca racheta să fie distrusă și pot lovi simultan mai multe ținte.

„Cu puțin timp în urmă a început un atac cu rachete asupra zonei Tel Avivului – în timpul atacului au căzut bombe provenite de la o rachetă cu submuniție, care au provocat pagube în mai multe locuri.

Într-una dintre zone au fost observați cetățeni care nu se adăpostiseră, iar în apropierea lor a căzut o rachetă cu submuniție, care rănit ușor trei cetățeni. Înregistrarea ilustrează în mod clar obligația cetățenilor de a se adăposti și de a respecta instrucțiunile Comandamentului Apărării Civile. În acest caz, rănile sunt ușoare, însă incidentul s-ar fi putut încheia mult mai grav, cu pierderi de vieți omenești. Vă subliniem din nou importanța adăpostirii în momentul alarmei. Vă rugăm să evitați riscurile inutile care pot costa vieți omenești”, a transmis în 15 martie, pe X, poliția israeliană.

לפני זמן קצר החלה מתקפת טילים לאזור תל אביב - במהלך הירי נפלו פצצות מטיל מתפזר שהסבו נזק במספר מוקדים



באחת הזירות נראו אזרחים שלא התמגנו ובסמוך אליהם נפל טיל מתפזר שהוביל לפציעה קלה של שלושה אזרחים. התיעוד ממחיש באופן מובהק את המחויבות של האזרחים להתמגן ולהישמע להנחיות פיקוד… pic.twitter.com/6bDYy2cKA3 — משטרת ישראל (@IL_police) March 15, 2026

Ce sunt munițiile cu dispersie

Muniţiile cu dispersie sunt o metodă de lansare a unui număr mare de mici bombe de la o rachetă sau un obuz de artilerie care le împrăştie în zbor pe o suprafaţă mare, scrie La Repubblica.

Submunițiile pot lovi simultan mai multe ținte, ceea ce face ca interceptarea lor să fie mai dificilă.

Autoritățile israeliene au precizat că sistemele de apărare aeriană nu reușesc întotdeauna să intercepteze toate încărcăturile eliberate de astfel de rachete.

Din acest motiv, unele submuniții pot ajunge la sol și pot provoca explozii în zone urbane.

Reamintim că, sâmbătă, 28 februarie, SUA şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Libertatea transmite LIVETEXT evenimentele zilei de luni, 16 martie

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE