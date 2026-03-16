Șeful Parlamentului iranian îl ironizează pe Trump: „Ne-a înfrânt de 9 ori în două săptămâni. Amuzant!”

În paralel, raportările oficiale de la Teheran indică un dezastru umanitar și economic, cu peste 54.000 de locuințe și sute de unități medicale avariate în urma loviturilor israeliano-americane. Deși administrația Trump își exprimă optimismul că războiul s-ar putea încheia în câteva săptămâni, presiunea economică asupra SUA crește rapid, prețul benzinei fiind cu 24% mai mare de la începutul conflictului.

00:14 - Acum o ora Trump și Starmer cer redeschiderea urgentă a Strâmtorii Ormuz sub amenințarea unei crize energetice globale Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat telefonic despre necesitatea urgentă de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, a cărei blocare aproape totală de către Teheran a paralizat traficul petrolier și a provocat o explozie a prețurilor la energie la nivel global. În cadrul convorbirii, Trump a solicitat sprijinul liderilor internaționali pentru securizarea acestui culoar maritim vital prin forțe navale comune, în timp ce Starmer a transmis condoleanțe pentru militarii americani care și-au pierdut viața în conflict, subliniind impactul devastator al perturbărilor logistice asupra economiei mondiale.

00:08 - Acum o ora Iranul susține că SUA nu le-a distrus flota militară și lansează o provocare Gărzile Revoluționare din Iran au respins afirmațiile liderului american Donald Trump privind distrugerea capacităților lor navale, lansând o provocare directă pentru trimiterea navelor SUA în Golful Persic sub amenințarea unei riposte decisive. Purtătorul de cuvânt al IRGC a avertizat că Teheranul deține controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz și că a utilizat până acum doar o parte din arsenalul său, după ce a lansat deja 700 de rachete și 3.600 de drone asupra obiectivelor americane și israeliene.

