Atacatorul a pledat vinovat pentru 25 de capete de acuzare, inclusiv crimă de gradul întâi și terorism motivat de ură. Toate cele 10 persoane ucise erau de culoare.

Membrii familiilor au depuse mărturii emoționante la ultimul termen al procesului. „Să vii în orașul nostru și să decizi că nu-ți plac oamenii de culoare? Omule, nu știi nimic despre oamenii de culoare. Suntem oameni”, spunea sora uneia din femeile ucise, moment în care un bărbat a încercat să-l atace pe Gendron, fiind oprit în ultima clipă.

A man rushed at the Buffalo grocery store mass shooter in court today during an emotional sentencing hearing for the anti-Black racist attack last year. https://t.co/J536E4n2Zy pic.twitter.com/yPG9Jbw4Wz — CNN (@CNN) February 15, 2023

Procurorii au spus că bărbatul înarmat a cercetat componența rasială din Buffalo, care se află la 321 km de domiciliu său din Conklin, New York, înainte de comite atacul armat din 14 mai. Purtând vestă antiglonț, el a transmis în direct atacul după ce a anunțat în mediul online cum a fost inspirat de alte atacuri armate motivate rasial.

„Am împușcat și am ucis oameni pentru că erau negri. Privind în urmă acum, nu pot să cred că am făcut-o”, a spus el în fața instanței. „Am crezut ceea ce am citit online și am acționat din ură. Știu că nu pot să dau înapoi, dar mi-aș dori să pot și nu vreau ca nimeni să fie inspirat de mine și de ceea ce am făcut.”

El a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de a fi eliberat condiționat. Statul New York, unde a fost comisă crima, a abolit pedeapsa cu moartea.

