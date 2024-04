Poliţia precizează într-un comunicat că a fost chemată „cu puțin înainte de ora (locală) 7.00 (9.00, ora României)” în acest cartier al Londrei de către martori care spuneau că „persoane au fost înjunghiate”. Serviciul de ambulanță a anunțat că cinci persoane au fost transportate la spital.

„Un bărbat cu o sabie a fost arestat”, a anunțat poliţia în comunicat.

Potrivit unor mărturii culese la faţa locului, suspectul a atacat trecători „şi doi ofiţeri de poliţie”, precizează poliţia.

„Aşteptăm informaţii despre starea persoanelor rănite”, mai anunţă ea.

„Nu credem că ameninţarea persistă” în cartier şi „nu căutăm alt suspect”, a anunțat un reprezentant al poliţiei din cartier, Ade Adelekan, citat în comunicat. „Acest incident nu pare a fi legat de terorism”, a continuat acesta.

Primarul din Londra, Sadiq Khan, se declară, pe X, „absolut devastat” de acest atac.

Atacatorul, un bărbat cu o sabie de samurai

Un martor citat de cotidianul The Telegraph declară că a văzut un bărbat „fugind cu o sabie de samurai”, care „a înjunghiat patru persoane, după ce a lovit o casă cu camioneta”.

Un alt martor a declarat că a auzit țipete înainte de a vedea un bărbat îmbrăcat în galben sărind peste niște garduri, transmite The Guardian.

Martorul a spus: „Am auzit strigăte și m-am gândit «cine ar putea țipa la ora asta dimineața?». Țipetele sunau ca și cum ar fi fost ale poliției – când îi ordonă cuiva să se oprească sau să se pună în genunchi. Era ceva de genul «oprește-te unde ești, pune-o jos»”.

„M-am uitat pe fereastra din spate, pentru că zgomotul venea din spate, am văzut un tip îmbrăcat în galben sărind peste niște garduri… apoi a coborât pe o alee ca și cum s-ar fi întors din nou pe stradă. Am văzut un polițist și o polițistă care l-au urmărit și îi strigau s-o lase jos”, a continuat martorul.

