O întregistrare video făcută de un martor la tragedie îl arată pe bărbatul înarmat cu un cuțit ridicând brațele spre cer și strigând în limba engleză „în numele lui Iisus Hristos”. Imaginile au fost autentificate de AFP.

Potrivit unor imagini ale dramei autentificate de AFP. Înregistrarea video îl arată pe acesta ridicând brațele spre cer și strigând în engleză „în numele lui Iisus Hristos”.

Avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional!

Brandir haut sa croix portée autour du cou, à portée de caméra, en disant distinctement « in the name of Jesus Christ »

Cest un peu comme poser son passeport au pied des tours jumelles le 11 septembre.

Enfin moi je dis ça, cest pour aider hein … #Annecy #annecyattaque pic.twitter.com/ncaAjtAOqb