Românii pasionați de cumpărături ieftine din China au un nou motiv de îngrijorare: mai mulți producători de smartphone-uri din statul asiatic au probleme financiare, nu-și plătesc furnizorii sau fondatorii acestora au conturile blocate.

Astfel, trebuie să fie cu băgare de seamă ce comandă, de pe ce site-uri chineze cumpără și să își ia măsuri de precauție că produsele comandate și ajung în țara noastră.

De altfel, românii au apetență tot mai mare pentru cumpărăturile din China, după cum a demonstrat un reportaj Libertatea.

Potrivit ziarului japonez Nikkei, mai mulți producători de electronice din China au fost loviți de dificultăți, în principal din cauza concurenței puternice din partea marilor companii de profil, precum Huawei, Oppo, Vivo sau Xiaomi și a giganților Apple și Samsung.

Fondatorul LeEco a fugit în SUA

Astfel, conglomeratul chinez LeEco are probleme de mai bine de un an de zile. Acesta s-a extins de la un site de tipul Netflix la producția de televizoare inteligente, smartphone-uri sau mașini autonome. Doar că a rămas fără bani. Fondatorul acestui concern, Jia Yueting, a primit ordin din partea autorităților să se reîntoarcă în China pentru a rezolva problema datoriilor. Numai că acesta nu are nicio intenție de acest tip.

Grupul taiwanez Compal, care asamblează smartphone-uri pentru LeEco, a anunțat că a făcut un provizion de 145 de milioane de dolari pentru sumele pe care le are de recuperat de la companie.

Coolpad e pe pierderi, dar strânge noi fonduri

Un alt mare producător prins în această telenovelă a datoriilor este Coolpad, la care LeEco deține o parte. Acțiunile LeEco și Coolpad sunt suspendate de la tranzacționare pe bursa din Hong Kong.

Fondatorul LeEco și-a vândut recent acțiunile deținute la Coolpad, iar aceasta din urmă a strâns recent 300 de milioane de dolari de la investitori. Coolpad vinde anual 34 de milioane de smartphone-uri și are venituri de 3 miliarde de dolari, potrivit The News Minute.

Totuși, Nikkei scrie că aceasta a avut pierderi 537 de milioane de dolari în 2016, ultimul pentru care există rezultate disponibile.

Gionee, lovită de sechestru

Producătorul de smartphone-uri Gionee este ultima companie lovită de probleme. Potrivit presei din China, un tribunal a pus sechestru pe pachetul de 41,4% din acțiunile Gionee deținute de către președintele său, Liu Lirong.

Gionee nu este o companie ca oricare alta: la un moment dat, aceasta a produs cel mai subțire smartphone din lume. Compania produce anual 35 de milioane de unități și, pe lângă China, este în topul vânzărilor și în India.

Conform Nikkei, Gionee ar avea de plată 60 de milioane de dolari către producătorul taiwanez de semiconductori MediaTek. Aceasta produce procesoarele de pe foarte multe smartphone-uri.

Meizu, TCL

Meizu și TCL sunt alte companii cu probleme. Meizu a vândut anul trecut 20 de milioane de smartphone-uri, în scădere cu 10% față de anul 2016.

În ultimii doi ani vânzările companiei au fost în declin, după lansarea mai multor modele care nu au avut succes.

Conform companiei de cercetare Gartner, divizia de smartphone-uri a companiei a consemnat pierderi în 2017. Meizu are însă un acționar de seamă: gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”. Aceasta a investit anul trecut 590 de milioane de dolari în Meizu. Compania are, însă, o cotă de 10% în Ucraina.

De partea cealaltă, TCL este unul dintre cei mai mari producători de televizoare din lume, dar este puțin cunoscut în Europa. Și divizia acesteia de smartphone-uri este pe pierderi, potrivit Gartner.

TCL produce smartphone-uri sub brandurile Alcatel și BlackBerry la nivel internațional și TCL în China.

În fine, și grupul Lenovo are de mai mulți ani pierderi pe partea de mobile. Lenovo deține și producătorul american Motorola.