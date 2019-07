De Dana Aramă,

Pe Fatoumata Kourouma Condé, în vârstă de 18 ani, au apucat-o contracțiile în timpul unuia dintre examenele de Bacalaureat, pe care le-a susținut la liceul Grand-Ducal din localitatea Mamou.

„Aveam dureri încă înainte de a pleca de acasă, dar mi-am făcut curaj și am mers la examen fără să-i spun nimic soțului meu și nici observatorului de la școală de teamă că mi-ar fi cerut să mă duc imediat la medic”, a povestit ea, potrivit leparisien.fr.

În timpul examenului la fizică, profesorul din sală și-a dat seama că Fatoumata mai avea puțin și năștea. Tânăra a fost transportată de urgență la spital, unde a născut un băiețel.

După ce a născut, în mai puțin de o oră ea s-a întors la școlă pentru a încheia examenul.

„Era de inimaginat să pierd vreunul dintre examenele pentru care m-am pregătit tot anul. Am fost fericită că am adus pe lume băiețelul, dar mi-era teamă să nu pierd examenul. Când famoilia mea a ajuns la maternitate, m-am spălat rapid și am plecat la școală. Toată lumea a fost șocată, de la medici, la rude și profesori de la școală”, a mai spus Fatoumata.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Un bebeluș a murit la scurt timp după naștere la spitalul din Vaslui. Este o anchetă în derulare