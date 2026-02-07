Incidentul a avut loc în cadrul unei campanii promoţionale care a debutat vineri, la ora 19:00, şi care prevedea oferirea unor recompense de aproximativ 1,37 dolari pentru 249 de utilizatori.

Dintr-o greșeală, aceştia au primit, în medie, 2.490 de bitcoin fiecare, cu o valoare totală de 166 de milioane de dolari americani.

Platforma de monede virtuale Bithumb a reacţionat rapid, oprind toate tranzacţiile şi retragerile de pe platformă la ora 19:40.

Potrivit unui comunicat emis de compania din Coreea de Sud, au fost recuperaţi 618.212 bitcoin, precum şi 1.788 de unităţi vândute între timp de utilizatori. Totuşi, aproximativ 125 de bitcoin rămân nerecuperaţi.

„Dorim să clarificăm că acest incident nu are legătură cu atacurile cibernetice externe sau breşe de securitate şi că nu există probleme cu securitatea sistemului sau cu gestionarea activelor clienţilor”, a transmis compania.

Eroarea a afectat temporar piaţa criptomonedelor, provocând o scădere bruscă a preţului bitcoin cu 17%, până la 55.345 de dolari. Ulterior, valoarea bitcoin a revenit la 71.000 de dolari, conform platformei.

