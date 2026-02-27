Cel mai mare volum de vânzări a fost înregistrat la Auchan Coresi din Brașov, unde clienții au acces la haine reutilizate la prețuri începând de la 5 lei.

Proiectul Auchan „O nouă viață” include o gamă variată de articole, de la tricouri, cămăși, pantaloni sau rochii, până la geci și articole sportive, toate în stare perfectă de comercializare.

Prețurile articolelor variază între 5 și 260 de lei. Magazinele operează printr-un parteneriat cu un lanț de specialitate.

„Pe durata celor 20 de ani de activitate pe care îi sărbătorim anul acesta, am investit constant în programe prin care oferim clienților soluții concrete pentru un consum mai responsabil. Continuarea proiectului „O nouă viață” confirmă angajamentul nostru de a integra principiile economiei circulare direct în experiența de cumpărare de zi cu zi. O nouă viață nu este doar un spațiu dedicat hainelor reutilizate, ci un pas real în direcția reducerii impactului industriei textile și a susținerii unui comportament de consum mai conștient”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director sustenabilitate, Auchan Retail România.

Industria textilă este recunoscută pentru impactul negativ asupra mediului, generând aproximativ 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, în timp ce doar 1% dintre textile sunt reciclate la nivel mondial.

Prin promovarea articolelor vestimentare reutilizate și completarea colecțiilor Inextenso, Auchan România oferă o alternativă accesibilă și responsabilă pentru români.

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comercianții din România au crescut prețurile mai mult decât majorarea TVA
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
GSP.RO
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Andreea Esca, imperiu imobiliar de lux! Imagini rare cu vila de la Snagov: are ponton și garaj pentru bărci! Vezi unde se relaxează vedeta PRO TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, imperiu imobiliar de lux! Imagini rare cu vila de la Snagov: are ponton și garaj pentru bărci! Vezi unde se relaxează vedeta PRO TV

Alte știri

Ministrul Apărării a enumerat șase "manevre românești" pe bani grei: "Regulile nu sunt opționale, se impune o igienizare serioasă"
Știri România 11:16
Ministrul Apărării a enumerat șase „manevre românești” pe bani grei: „Regulile nu sunt opționale, se impune o igienizare serioasă”
1,2 milioane de români ar putea scăpa de impozitul pe venit, dacă au copii minori și venituri sub 150.000 de lei pe an
Știri România 10:52
1,2 milioane de români ar putea scăpa de impozitul pe venit, dacă au copii minori și venituri sub 150.000 de lei pe an
Parteneri
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul.ro
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren! După meci numărau miile de euro”. Exclusiv
Fanatik.ro
Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren! După meci numărau miile de euro”. Exclusiv
5 milioane de români vor munci până la 70, iar 200.000 se pensioneza la 48 ani
Financiarul.ro
5 milioane de români vor munci până la 70, iar 200.000 se pensioneza la 48 ani
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Stiri Mondene 11:19
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Pink a răbufnit după ce s-a zis că s-a separat de soțul ei după 20 de ani de căsnicie: „Nu știam! Vreți să le spuneți și copiilor noștri?”
Stiri Mondene 11:14
Pink a răbufnit după ce s-a zis că s-a separat de soțul ei după 20 de ani de căsnicie: „Nu știam! Vreți să le spuneți și copiilor noștri?”
Parteneri
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
TVMania.ro
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Unele fete forțate să se prostitueze la The Buddhist, infectate cu HIV. Cum funcționa rețeaua de proxenetism
ObservatorNews.ro
Unele fete forțate să se prostitueze la The Buddhist, infectate cu HIV. Cum funcționa rețeaua de proxenetism
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
GSP.ro
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax.ro
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Politică 09:11
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Cristian Tudor Popescu nu pricepe atitudinea lui Nicușor Dan: „S-a dus la Trump ca să fie batjocorit, dar a lipsit de la Kiev”
Politică 09:07
Cristian Tudor Popescu nu pricepe atitudinea lui Nicușor Dan: „S-a dus la Trump ca să fie batjocorit, dar a lipsit de la Kiev”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
Fanatik.ro
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului