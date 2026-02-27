Cel mai mare volum de vânzări a fost înregistrat la Auchan Coresi din Brașov, unde clienții au acces la haine reutilizate la prețuri începând de la 5 lei.

Proiectul Auchan „O nouă viață” include o gamă variată de articole, de la tricouri, cămăși, pantaloni sau rochii, până la geci și articole sportive, toate în stare perfectă de comercializare.

Prețurile articolelor variază între 5 și 260 de lei. Magazinele operează printr-un parteneriat cu un lanț de specialitate.

„Pe durata celor 20 de ani de activitate pe care îi sărbătorim anul acesta, am investit constant în programe prin care oferim clienților soluții concrete pentru un consum mai responsabil. Continuarea proiectului „O nouă viață” confirmă angajamentul nostru de a integra principiile economiei circulare direct în experiența de cumpărare de zi cu zi. O nouă viață nu este doar un spațiu dedicat hainelor reutilizate, ci un pas real în direcția reducerii impactului industriei textile și a susținerii unui comportament de consum mai conștient”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director sustenabilitate, Auchan Retail România.

Industria textilă este recunoscută pentru impactul negativ asupra mediului, generând aproximativ 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, în timp ce doar 1% dintre textile sunt reciclate la nivel mondial.

Prin promovarea articolelor vestimentare reutilizate și completarea colecțiilor Inextenso, Auchan România oferă o alternativă accesibilă și responsabilă pentru români.

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine.

