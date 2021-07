Incidentul s-a petrecut vineri seară, în jurul orei 21.00, la câteva ore după fiica de 16 ani a Marianei Marcovici fusese externată de la Spitalul de Spitalul de Psihiatrie din Galați. Cele două erau pe stradă când, brusc, adolescenta a plecat de lângă mama sa.

„Fiica mea de 16 ani este pacient NPI (neuropsihologie pediatrică – n.r.), din 2019, cu multiple diagnostice și internări pe secția de cronici de la Psihiatrie. Ideea e că ea dezvoltă obsesii. În internare a dezvoltat o obsesie pentru un gardian, ceea ce nu e deontologic și contravine normelor pe care ar trebui să le aibă spitalul. Dincolo de acest lucru, externarea s-a făcut pe 2 iulie, cu biletul de ieșire ca fiind „ameliorat”. După-amiază, copilul, într-un episod hipomaniacal, pentru că le face foarte des și random, a plecat, pur și simplu, de lângă mine”, povestește, pentru Libertatea, femeia.

Episoadele hipomaniacale sunt cu violențe. Inclusiv fizice. Adică nu te poți apropia de ea. Copiii NPI au o forță fizică mult mai mare decât ceilalți. Un om obișnuit nu poate reține un bolnav psihic, pentru că nu are forță. Asta doar dacă e cel puternic, foarte dominant, ceea ce nu e cazul la mine, care sunt juma de buletin. Mariana Marcovici:

A fost momentul în care Mariana Marcovici a sunat la 112.



La primul apel i s-a spus că nu se poate face nimic, pentru că fata nu putea fi considerată încă dispărută

„Nu am putut să o rețin, așa că am alertat 112 și am încercat să mă țin după ea cât să le spun oamenilor unde se află, pentru că 112 urma să mobilizeze poliție plus ambulanță. Eram pe faleză la Galați. Am mers la „Târgul de la P-uri”, apoi, de acolo, înspre strada Navelor. Am urmărit-o până la faleză, undeva în zona Restaurantului Alex. De unde, efectiv, i-am pierdut urma! Era seară, pe înserat. Apelul a fost făcut la 21:03. Era amurg, avea să se întunece în curând de tot”, povestește femeia.



Femeia susține că cei de la 112 i-au spus că nu au ce să facă, dacă copilul era încă în raza sa vizuală. Așa că a sunat din nou, atunci când nu și-a mai zărit fiica.



„Aici intervine al doilea apel. Cel pe care îl auziți dumneavoastră este al doilea apel, în care eu anunțam că i-am pierdut urma. Și am aflat că, potrivit protocolului lor, copilul este dispărut doar atunci când eu nu îl mai văd. Adică dacă eu alertez 112 că a plecat copilul de lângă mine, că nu îl pot reține, nu se consideră dispărut. De-abia la al doilea apel s-a considerat că e dispărut. Și s-a soldat cu ce ați auzit dumneavoastră. Doamna respectivă e de la Ambulanța Galați. Nu s-a recomandat”.



Dialogul cu dispecera de la Ambulanță:

– 112, ce urgență aveți?

– Am revenit. I-am pierdut urma în zona restaurantului… Alex, pardon. Pe faleză.

– Deci n-o mai vedeți acum, nu mai știți unde este.

– A urcat prin boscheți…

– Da, rămâneți să le spuneți celor din Ambulanță (se întrerupe)

(se trece la Ambulanță)

– A pierdut-o, extraordinar… Alo?

– Bună seara. I-am pierdut urma în zona restaurantului Alex.

– E, dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul.

– Da, dar nu este și Poliția pe fir? Că nu înțeleg.

– Poliția nu este în acest moment pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?

– E un minor, pacient de neuropsihiatrie. Cine să alerge, dacă nu autoritățile care se ocupă?

– Dacă ea nu mai este în raza dumneavoastră și e ascunsă undeva, un s-o caute Poliția?

– Păi, nu știu, doamnă, nu se ocupă Poliția cu asta?

– Păi, cum nu știți? Dumneavoastră n-o mai vedeți deloc?

– Dacă nu îmi găsește minorul, Poliția la ce mai…

– Doamnă, mă ascultați un pic, vorbiți numai dumneavoastră? Facem un dialog? Auziți, doamnă, vorbiți cu Poliția. Poliția, chiar fac inversare, că nu se poate…

(voce din fundal) Gura mare!

Tânăra a fost găsită ulterior la spital



La câteva ore după dialogul cu cei de la Ambulanță, fiica femeii a fost găsită la Spitalul de Psihiatrie, acolo unde se întorsese să vorbească cu gardianul pentru care, potrivit mamei, făcuse o obsesie.



„După ce s-a întâmplat asta, secția de poliție de pe raza căreia avem domiciliul, probabil alertați de apelul de la 112, dumnealor au găsit-o la Spitalul de Psihiatrie, unde s-a dus după personajul de care vă ziceam. Atunci a fost reinternată, în noaptea de 2 spre 3. Ea rămâne internată în continuare”, precizează Mariana Marcovici.

4,3 kilometri sunt între Spitalul de Psihiatrie Galați și Restaurantul Alex de pe faleza Dunării.

Probleme cu internările la Psihiatrie, la copii



Femeia are și o problemă cu cei de la Spitalul de Psihiatrie din Galați, care, spune ea, în loc să o țină pe fiica sa internată, o tot eliberează pe motiv că situația tinerei s-ar fi ameliorat.

„De ce a fost externată? Și pe mine m-ar interesa. Și cu spitalul e o întreagă poveste. Pentru că Spitalul de Psihiatrie Galați nu mai are medic de psihiatrie pediatrică din 2020, de când doamna care avea secția a ieșit la pensie. Se pare că, într-un fel sau altul, nu s-au descurcat să găsească încă un medic psihiatru de pediatrie. Internările în acest context nu se puteau face. Dacă aveai bolnav psihic, te trimiteau oriunde. La București, în privat, noi am mers multă vreme la particular. Apoi, a venit o doamnă doctor de la Județean a venit într-un part time aici și ne-am întors și noi”, spune femeia.

Aceasta spune că îi este dificil să ocupe de tratamentul fiicei sale la fel cum ar face-o cei din spital.



„Apropo de externări, au pe fișa de externare scris „ameliorat”. Însă când o scoți de acolo pare ameliorată. Doamnele de acolo îmi zic mereu că pare cuminte. Le zic că e cuminte, pentru că vorbim de gratii, ușă încuiată și diazepam în medicație. OK, îi dau și eu diazepam, însă intervine abandonul terapeutic, pentru că ea nu vrea să mai ia medicamentele. Acolo, cumva, forțat, tot i le dau. Eu nu am această posibilitate. Nu poți. Ei sunt mai mulți, pot altfel gestiona situația”.



Libertatea a contactat, luni după-amiază, Serviciul de Ambulanță Județean Galați, care a punctat că va oferi un răspuns după ce ascultă înregistrarea convorbirii. Nu a făcut-o până acum.

Totodată, Libertatea a încercat să ia legatura și cu Spitalul de Psihiatrie Galați, fără succes însă.

Citeşte şi:

Oamenii nevaccinați sunt adevărate „fabrici de variante” COVID, spun experții medicali

Viktor Orban, plasat alături de Vladimir Putin și Kim Jong-un pe lista „prădătorilor presei libere”

A fost identificată o nouă variantă a coronavirusului, Epsilon, mai rezistentă la vaccinuri decât Delta

PARTENERI - GSP.RO Irina Begu a fost diagnosticată cu „boala sărutulu”: "E foarte parșivă, pentru că nu e ca și cum ai scăpat într-o săptămână"

Playtech.ro Produsul cu care Lidl România dă lovitura. Preț genial: e prezent de joi în magazine

Observatornews.ro Momentul impactului în care o gravidă de 32 de ani a murit, surprins de o cameră de supraveghere. Tânăra nu a avut nicio şansă

HOROSCOP Horoscop 6 iulie 2021. Taurii au la dispoziție o zi care le oferă ocazia de a opri unele temeri, îndoieli sau regrete

Știrileprotv.ro ”Epidemie” misterioasă. O boală genetică mortală, extrem de rară, depistată la mai multe persoane din Suceava

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"

PUBLICITATE Știi care este diferența dintre igienizare și dezinfectare? (PUBLICITATE)