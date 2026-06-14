„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem. Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate”, a transmis AUR.

Partidul condus de George Simion a susținut că „nu va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare” și că „Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement”.

„Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță”, a conchis AUR.

Reacția partidului condus de Simion a venit după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că premierul desemnat acum 10 zile, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. În acest context, șeful statului a propus a doua variantă, pe Adrian Veștea, care este prim-vicepreședinte PNL, dar care nu a informat conducerea partidului condus de Ilie Bolojan că a discutat cu președintele acest lucru.

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Eugen Tomac nu a avut susținere politică și și-a depus mandatul de premier după 10 zile. Adrian Veștea este a doua propunere a lui Nicușor Dan, dar fără acordul conducerii PNL

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, acesta avea la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Numai că PNL și USR au anunțat public că nu sprijină Guvernul lui Tomac, iar Libertatea a scris că și PSD se pregătește să facă același lucru.

În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 14 iunie, că premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. De aceea, șeful statului a propus a doua variantă, pe Adrian Veștea, care este prim-vicepreședinte PNL, dar care nu a informat partidul condus de Ilie Bolojan că a discutat cu președintele României desemnarea ca premier.

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