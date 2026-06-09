„Nicușor Dan – suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, a scris Simion pe Facebook, marți, 9 iunie.

George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan: „Soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci anticipatele”. Un analist explică intențiile președintelui AUR
Nicușor Dan și George Simion au fost adversari în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025. Dan a obținut 53,6% din voturi, iar Simion 46,4%. Prin urmare, Dan a devenit președintele României. Foto: Profimedia

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Nu este însă prima dată când Simion sau AUR vorbește despre suspendarea lui Nicușor Dan. Cel mai recent caz a fost luna trecută, înaintea negocierilor oficiale pentru formarea noului Guvern, când reprezentanții AUR au avertizat că demarează procedura de suspendare dacă șeful statului nu îi cheamă și pe ei la negocieri.

Problema în cazul demersului de suspendare este dacă AUR va putea întruni numărul de semnături necesar, au declarat surse politice pentru Libertatea.

În acest context, pentru a decripta strategia liderului AUR, Libertatea a apelat la analistul politic Radu Magdin. „Este greu de făcut un proces al intențiilor reale ale domnului Simion. Cert este că dumnealui pedalează pe nervozitatea crizei politice actuale încercând să crească adițional tensiunea socială și politică”, a afirmat Magdin.

El a explicat apoi că partidul lui George Simion profită de tensiunile existente și de radicalizarea unei părți a societății. „AUR e beneficiar real al acestei tensiuni și al radicalizării oamenilor sub eșecul perceput al clasei politice proeuropene și al președintelui prooccidental de a oferi o soluție mai rapidă pentru criza politică”, a subliniat analistul politic.

Reamintim că George Simion a devenit președinte unic al AUR în martie 2022, iar în noiembrie 2025 a câștigat al doilea mandat, cu 991 de voturi pentru şi numai 17 contra. Simion a fost însă singurul candidat.

Cum poate fi suspendat președintele României?

Răspunsul este dat la Articolul 95 din Constituţie, care spune că acest lucru este posibil numai dacă șeful statului comite „fapte grave”. Totuși, legea nu precizează care sunt acele fapte grave.

Mai exact, propunerea de suspendare a președintelui României poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor. Parlamentul sesizează apoi CCR pentru a primi un aviz consultativ cu privire la „faptele grave” care încalcă Constituția. Avizul CCR poate fi pozitiv sau negativ, dar nu influențează demersul parlamentar, pentru că nu are caracter obligatoriu. Apoi, dacă suspendarea este aprobată, în maximum 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui. Iar la referendum, oamenii votează dacă sunt de acord sau nu cu demiterea președintelui suspendat.

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea preşedintelui”, scrie în Constituție, la art. 95.

Pe 29 aprilie, președintele Nicușor Dan a spus că nu se teme de suspendare pentru că el consideră că nu a încălcat Constituţia.

După Revoluție, un singur președinte a fost suspendat de Parlament, este vorba despre Traian Băsescu. Și asta de două ori. Prima dată în 2007, a doua oară în 2012.

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