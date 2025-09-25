Actualizarea documentației tehnice

Licența inițială, încheiată în 1999 între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Ministerul Muncii, a fost deja prelungită o dată în 2020. Noua hotărâre extinde perioada de exploatare până la 25 septembrie 2030, cu posibilitatea unor prelungiri ulterioare de câte cinci ani.

Odată cu prelungirea licenței, s-au actualizat și documentațiile tehnico-economice pentru perioada 2025-2030. Acestea includ studiul de fezabilitate, planul de dezvoltare al exploatării, proiectul tehnic de refacere a mediului și planul de gestionare a deșeurilor.

Cheltuielile de exploatare estimate pentru această perioadă se ridică la 855.082,95 lei. De asemenea, s-a precizat că denumirea corectă a resursei este „nămol terapeutic”, nu „nămol sapropelic”.

Impact economic pozitiv

Extinderea licenței va avea un impact pozitiv asupra veniturilor bugetare. Statul estimează încasări anuale de 27,14 milioane lei în următorii cinci ani, din care:

Aproximativ 20,19 milioane lei vor merge la bugetul de stat;

Aproximativ 6,94 milioane lei vor reveni bugetelor locale din zona exploatării.

Aceste sume provin din redevențele miniere și taxele specifice activităților miniere.

Valoarea terapeutică a resursei

Nămolul terapeutic din zona Lacu Sărat este considerat o resursă naturală strategică, utilizată în scopuri medicale și balneare. Prelungirea licenței urmărește nu doar exploatarea economică, ci și valorificarea resurselor în condiții de protecție a mediului și siguranță sanitară.

După acest act adițional, va fi emis și Actul adițional nr. 5/2025 prin ordin al președintelui ANRMPSG, care va include modificări suplimentare privind condițiile de exploatare.

