Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100%

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, că va impune un tarif de 100% asupra tuturor bunurilor importate din Canada, dacă statul vecin va încheia un acord comercial cu China.

Tensiunile dintre Statele Unite și Canada s-au intensificat de la revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025. Disputele comerciale și criticile prim-ministrului canadian, Mark Carney, privind o „ruptură” în ordinea globală condusă de SUA au contribuit la deteriorarea relațiilor bilaterale.

Președintele american a transmis un mesaj public premierului canadian

În timpul unei vizite la Beijing săptămâna trecută, Carney a anunțat semnarea unui „parteneriat strategic nou” cu China, care include un „acord comercial preliminar dar istoric” pentru reducerea tarifelor. În replică, președintele american a reacționat dur.

„Dacă guvernatorul Carney crede că poate transforma Canada într-un «port de tranzit» prin care China să trimită bunuri și produse în Statele Unite, se înșală amarnic. China ar distruge Canada, ar devora-o complet, inclusiv prin afectarea gravă a afacerilor, a structurii sociale și a modului de viață al canadienilor.

Dacă Canada va încheia un acord cu China, toate bunurile și produsele canadiene care intră în SUA vor fi taxate imediat cu un tarif de 100%”, a scris Donald Trump, în postarea sa.

Schimb de replici tensionate între Trump și Carney

Retorica dintre cei doi lideri s-a intensificat în ultima săptămână. În cadrul unui discurs susținut marți la Forumul Economic Mondial din Davos, Carney a fost aplaudat pentru afirmațiile sale despre o „ruptură” în ordinea globală dominată de SUA, o referire considerată de mulți ca fiind îndreptată către influența disruptivă a lui Trump, deși acesta nu a fost menționat direct.

Trump retrage invitația pentru Canada după discursul premierului la Davos

Donald Trump a răspuns a doua zi, criticându-l pe Carney într-un discurs și retrăgând invitația adresată premierului canadian de a face parte din „Consiliul Păcii”, o inițiativă creată de președintele american pentru a media conflictele globale.

Decizia a fost anunțată printr-o postare pe platforma sa Truth Social, în care a transmis o scrisoare formală adresată lui Carney, anunțând că invitația este revocată și că Canada nu va face parte din acest consiliu internațional.

Carney a răspuns ulterior pe scena politică canadiană, subliniind că „Canada prosperă pentru că suntem canadieni”, respingând declarațiile președintelui american și reafirmând independența și valorile țării sale.

Canada și China, acord de schimbare a tarifului la vehicule electrice și relațiile comerciale

Canada a făcut un pas important în relația sa economică cu China, într-o mișcare care marchează o schimbare față de politica tradițională de aliniere la Statele Unite. Premierul canadian Mark Carney a anunțat că țara sa a ajuns la un acord comercial cu China care prevede reducerea drastică a tarifelor pentru vehiculele electrice chinezești importate în Canada și eliminarea unor bariere tarifare asupra anumitor produse agricole canadiene.

În baza acestei înțelegeri, Canada va permite importul anual a până la 49.000 de vehicule electrice chinezești cu un tarif mult redus, de aproximativ 6,1%, în locul taxei de 100% impuse anterior. Acordul face parte dintr-un efort mai larg de reconectare economică și de reluare a dialogului comercial cu Beijingul, după ani de tensiuni și tarife ridicate impuse ambelor părți.

Pe de altă parte, China s-a angajat să reducă tarifele pentru anumite exporturi agricole canadiene, cum ar fi semințele de canola, până la aproximativ 15%, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă față de nivelurile anterioare. De asemenea, Canada a negociat eliminarea unor taxe discriminatorii aplicate unor produse alimentare precum fructe de mare și mazăre pentru o perioadă de cel puțin un an.

