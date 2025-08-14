De ce s-a transformat premierul Bayrou în YouTuber

În primul său videoclip, Bayrou declară: „Toți liderii politici pleacă în vacanța binemeritată, dar eu nu voi face acest lucru”. Premierul apare în prim-plan, îmbrăcat în cămașă și cravată, adresându-se internauților într-un ton apropiat, dar solemn.

Bayrou a creat canalul FB Direct pentru a avea „o comunicare directă, fără teatru” cu francezii. El consideră că este crucial să explice necesitatea măsurilor de austeritate în următoarele săptămâni.

„Sunt convins că nu există altă cale decât acest efort, care este suportabil, pentru că aceste săptămâni de la sfârșitul lui august și începutul lui septembrie vor fi absolut cruciale”, spune Bayrou în primul său videoclip.

Ce conține pachetul de austeritate al Franței

Legea bugetului pentru 2026, prezentată luna trecută, include reduceri de 44 de miliarde de euro și va îngheța cheltuielile. Măsurile care au stârnit cele mai multe reacții sunt:

  • Eliminarea a două zile libere din calendar
  • Reducerea a 3.000 de locuri de muncă în sectorul public.

Bayrou descrie acest an ca fiind «un an în alb», justificând măsurile prin urgența de a reduce datoria și deficitul țării.

Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Datoria Franței a ajuns la 3,3 trilioane de euro

Potrivit El Pais, datoria Franței a ajuns la 3,3 trilioane de euro, iar deficitul este de 5,4% din PIB în acest an, mult peste obiectivul de 3% stabilit de UE pentru 2029. Bayrou avertizează că această îndatorare reprezintă o amenințare „nu în viitor, ci astăzi”.

Opoziția respinge măsurile de austeritate

Guvernul este conștient că va fi dificil să adopte legea, care va fi votată în toamnă. Întreaga opoziție și-a exprimat respingerea pachetului în forma actuală și amenință cu cenzurarea guvernului.

Chiar și Adunarea Națională, partidul condus de Marine Le Pen, care până acum s-a abținut de la votarea celor opt moțiuni de cenzură împotriva lui Bayrou, se opune acestor măsuri.

Apelul lui Bayrou către cetățeni

În podcastul său, premierul face apel la cetățeni: „Încerc să vă privesc în ochi. Depinde de fiecare dintre voi. Dacă nu acceptăm acest efort în ansamblu, acesta poate fi îmbunătățit sau reechilibrat, sunt deschis la toate propunerile (…) Dar dacă nu acceptăm dimensiunea efortului, vă spun deja că, indiferent de guvernul care mă va succeda, vom fi obligați, forțați să o facem, pentru că nu vom găsi creditori”.

Răspunsuri la întrebările cetățenilor, live

Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”
Recomandări
Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Bayrou a publicat deja cinci videoclipuri, fiecare având între patru și cinci minute. Internauții pot adresa întrebări, la care premierul răspunde în episoadele următoare.

În al cincilea videoclip, Bayrou se adresează lui Sophie Binet, secretarul general al CGT, cel mai important sindicat din țară, care a anunțat mobilizări în toamnă împotriva legii. Binet acuzase guvernul că vrea să-și aprobe pachetul de reduceri cu forța.

„Acest lucru nu este adevărat”, îi reproșează Bayrou. „Există două etape înainte de asta. În primul rând, propunerea guvernului către organizațiile sindicale pentru dialog”, subliniază el.

Eliminarea a două zile libere din calendar i-a înfuriat pe francezi

Propunerea care a generat cele mai puternice reacții este eliminarea a două zile libere din calendar: Lunea Paștelui și 8 mai, data care marchează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Bayrou a invitat sindicatele să negocieze pe parcursul lunii septembrie pe această temă. În al doilea podcast, dedicat temei «producției mai mari», el explică:

Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților
Recomandări
Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

„Franța produce mai puțin decât vecinii săi europeni (…) A produce mai mult implică a munci mai mult și pornind de la această idee am propus măsura controversată de a reduce zilele libere, putem negocia care (…) Dacă acest efort ne permite să ieșim din dificultăți, cred că este ceva acceptabil care nu implică renunțarea la modelul nostru social”.

Guvernul francez e la mâna opoziției

Guvernul nu are majoritate în Adunare, iar atât stânga, cât și extrema dreaptă au declarat că nu vor susține pachetul. Executivul poate utiliza articolul 49.3 din Constituție, care permite adoptarea unui text fără vot parlamentar, deși acest lucru ar fi văzut ca un act de forță și ar putea inflama străzile.

Guvernul anterior, condus de conservatorul Michel Barnier, a căzut în decembrie trecut tocmai când a invocat acest articol pentru a aproba bugetul pentru acest an, care includea deja cele mai mari reduceri de la al Doilea Război Mondial.

