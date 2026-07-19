Hotelurile din Tirol, mai ales cele din regiunile Carinthia și Styria, caută personal pentru mai multe posturi din industria ospitalității și oferă salarii care pot ajunge la aproape 30.000 de euro brut pe an, alături de beneficii importante, precum cazare și mese gratuite.

Recrutările sunt realizate prin rețeaua europeană EURES, în colaborare cu Serviciul Public pentru Ocuparea Forței de Muncă din Austria (AMS), platformă destinată mobilității lucrătorilor în Uniunea Europeană. În total, în Austria sunt disponibile peste 34.000 de locuri de muncă din care aproape 3.000 în regiunea Tirol.

Ce locuri de muncă sunt disponibile

Angajatorii recrutează pentru hotelurile din districtele Spittal și Feldkirchen, dar și pentru alte stațiuni turistice din Carinthia, Austria. Printre posturile disponibile se numără:

ospătari;

barmani;

cameriste;

recepționeri;

ajutor în bucătărie;

spălători de vase;

personal pentru curățenie.

Pentru majoritatea pozițiilor este necesară experiență în domeniu, capacitate de lucru în echipă și cunoașterea limbii engleze la nivel B1 sau a limbii germane la nivel A2, în funcție de post.

Salariu de aproape 30.000 de euro pe an

Oferta este una competitivă pentru sectorul HoReCa. Salariul brut anual pornește de la aproximativ 27.300 de euro, însă poate fi considerabil mai mare în funcție de experiență, calificări și funcția ocupată.

Programul este cu normă întreagă, flexibil, iar angajații lucrează, de regulă, cinci sau șase zile pe săptămână, conform contractului colectiv de muncă din Austria.

De exemplu, se caută 5 recepționeri pentru hotel, cu experiență de minim un an, care să știe să vorbească germană și engleză. Salariul este de aproximativ 2.200 de euro pe lună.

Cazare și mese gratuite pentru angajați

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestor locuri de muncă îl reprezintă facilitățile oferite de hoteluri.

În majoritatea cazurilor, angajații beneficiază de:

cazare gratuită;

mese gratuite;

cameră individuală cu baie proprie;

televizor și internet Wi-Fi;

reduceri pentru practicarea sporturilor de iarnă;

acces gratuit sau redus la sala de fitness și centrul spa al hotelului.

Cine poate aplica

Locurile de muncă sunt destinate cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv românilor, care pot lucra în Austria fără permis de muncă, potrivit EURES.

Persoanele care intenționează să locuiască în Austria mai mult de trei luni trebuie însă să își înregistreze reședința și să obțină certificatul de înregistrare (Anmeldebescheinigung). De asemenea, sunt necesare un act de identitate valabil, contractul de muncă și asigurarea medicală.

Turismul reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare economice din regiunile alpine ale Austriei, iar autoritățile europene arată că deficitul de personal sezonier rămâne ridicat, în special în hoteluri și restaurante. Din acest motiv, angajatorii recrutează în fiecare an lucrători din alte state membre ale Uniunii Europene pentru sezonul de iarnă.

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