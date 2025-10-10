„Neutralitatea trebuie luată în considerare”

Într-o declarație adresată reporterilor, Marterbauer a explicat că miniștrii vor trebui mai întâi să analizeze propunerea „inovatoare” a Comisiei Europene privind modul de conversie a fondurilor rusești înghețate în bani pentru împrumuturi către Kiev. Aceste active au fost imobilizate de când Moscova a început invazia sa la scară largă a Ucrainei în 2022.

Pe lângă necesitatea clarificării cadrului juridic, Marterbauer a insistat că „neutralitatea Austriei trebuie luată în considerare”, ceea ce, a spus el, ar exclude achizițiile directe de arme cu acești bani. Austria este una dintre cele patru țări neutre din punct de vedere militar ale UE, alături de Irlanda, Malta și Cipru.

Austria nu este singura țară care își exprimă rezervele. Belgia dorește claritate cu privire la justificarea juridică a planului și să se asigure că responsabilitatea financiară este împărțită în mod echitabil între statele membre.

Acest lucru este deosebit de important, deoarece activele înghețate ale Rusiei sunt deținute de Euroclear, o instituție financiară cu sediul la Bruxelles.

210 miliarde de euro, deținute în UE

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat deja că „Belgia nu poate fi singurul stat membru care își asumă riscul” și că „riscurile trebuie puse pe umeri mai multor state”.

Recomandări
Aproximativ 210 miliarde de euro în active rusești blocate sunt deținute în UE, ceea ce generează profituri anuale de aproximativ 3 miliarde de euro.

În ciuda rezervelor, Marterbauer a sperat, de asemenea, că va găsi o cale de urmat. „Cred că există o mulțime de posibilități în acest sens și consider că această propunere este inovatoare și merită discutată.”

185 de miliarde de euro așteaptă să fie deblocatee

Conștientizarea tot mai clară că războiul declanșat de Rusia va continua pe termen lung, iar Ucraina va avea nevoie în permanență de sprijin financiar extern considerabil, a impulsionat inițiativa Uniunii Europene de a valorifica fondurile blocate în activele rusești înghețate, relatează The Kyiv Independent.

O nouă propunere a Comisiei Europene, analizată de ambasadorii UE în septembrie și consultată de Kyiv Independent, propune un mecanism juridic și financiar inovator prin care Ucraina ar putea primi 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei.

Deși nu implică o confiscare completă a acestor active, planul ar reprezenta un pas major înainte atât pentru Bruxelles, cât și pentru Kiev – deși persistă numeroase incertitudini. Miniștrii de finanțe ai UE urmează să discute proiectul la reuniunea de la Luxemburg din 9–10 octombrie, înaintea unui summit crucial al liderilor europeni programat pentru 23 octombrie.

Doar angajații Armatei, Internelor și ai serviciilor secrete pot să se angajeze de la privat la stat și invers
Știri România 17:01
Doar angajații Armatei, Internelor și ai serviciilor secrete pot să se angajeze de la privat la stat și invers
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu"
Exclusiv
Știri România 17:00
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Adevarul.ro
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Stiri Mondene 17:16
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:12
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
ObservatorNews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Mediafax.ro
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
KanalD.ro
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită