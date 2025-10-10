„Neutralitatea trebuie luată în considerare”

Într-o declarație adresată reporterilor, Marterbauer a explicat că miniștrii vor trebui mai întâi să analizeze propunerea „inovatoare” a Comisiei Europene privind modul de conversie a fondurilor rusești înghețate în bani pentru împrumuturi către Kiev. Aceste active au fost imobilizate de când Moscova a început invazia sa la scară largă a Ucrainei în 2022.

Pe lângă necesitatea clarificării cadrului juridic, Marterbauer a insistat că „neutralitatea Austriei trebuie luată în considerare”, ceea ce, a spus el, ar exclude achizițiile directe de arme cu acești bani. Austria este una dintre cele patru țări neutre din punct de vedere militar ale UE, alături de Irlanda, Malta și Cipru.

Austria nu este singura țară care își exprimă rezervele. Belgia dorește claritate cu privire la justificarea juridică a planului și să se asigure că responsabilitatea financiară este împărțită în mod echitabil între statele membre.

Acest lucru este deosebit de important, deoarece activele înghețate ale Rusiei sunt deținute de Euroclear, o instituție financiară cu sediul la Bruxelles.

210 miliarde de euro, deținute în UE

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat deja că „Belgia nu poate fi singurul stat membru care își asumă riscul” și că „riscurile trebuie puse pe umeri mai multor state”.

Aproximativ 210 miliarde de euro în active rusești blocate sunt deținute în UE, ceea ce generează profituri anuale de aproximativ 3 miliarde de euro.

În ciuda rezervelor, Marterbauer a sperat, de asemenea, că va găsi o cale de urmat. „Cred că există o mulțime de posibilități în acest sens și consider că această propunere este inovatoare și merită discutată.”

185 de miliarde de euro așteaptă să fie deblocatee

Conștientizarea tot mai clară că războiul declanșat de Rusia va continua pe termen lung, iar Ucraina va avea nevoie în permanență de sprijin financiar extern considerabil, a impulsionat inițiativa Uniunii Europene de a valorifica fondurile blocate în activele rusești înghețate, relatează The Kyiv Independent.

O nouă propunere a Comisiei Europene, analizată de ambasadorii UE în septembrie și consultată de Kyiv Independent, propune un mecanism juridic și financiar inovator prin care Ucraina ar putea primi 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei.

Deși nu implică o confiscare completă a acestor active, planul ar reprezenta un pas major înainte atât pentru Bruxelles, cât și pentru Kiev – deși persistă numeroase incertitudini. Miniștrii de finanțe ai UE urmează să discute proiectul la reuniunea de la Luxemburg din 9–10 octombrie, înaintea unui summit crucial al liderilor europeni programat pentru 23 octombrie.





