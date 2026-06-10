I s-a rambursat o mare parte din prețul de achiziție

O mașină electrică care nu are autonomia promisă – și un cumpărător care nu a vrut să accepte acest lucru, relatează HNA.

Tribunalul Regional din Wuppertal a hotărât că un șofer de mașină electrică poate rezilia contractul de vânzare-cumpărare dacă vehiculul său nu atinge, în mod semnificativ, autonomia promovată. Pârâta – un dealer auto – trebuie să îi ramburseze reclamantului o mare parte din prețul de achiziție.

Reclamantul a cumpărat o mașină electrică cu 39.000 de euro. Pe site-ul web al dealerului, precum și în catalogul producătorului, era indicată o autonomie de 332 până la 341 de kilometri, conform procedurii WLTP. În realitate însă, potrivit reclamantului, mașina electrică a înregistrat o autonomie cu mult inferioară acestei valori.

Evaluată de un un expert independent

Șoferul – care, potrivit propriilor declarații, circula în proporție de 90% în zona urbană, întotdeauna în modul Eco și cu o viteză medie de aproximativ 33-37 km/h – a reclamat la dealer că vehiculul parcurgea maximum 160 de kilometri.

Acesta a verificat vehiculul, dar nu a putut constata nicio defecțiune. În mai 2023, conform hotărârii judecătorești, reclamantul a cerut rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Instanța a delegat un expert independent să efectueze o evaluare tehnică a vehiculului. Rezultatul: în condiții standardizate de laborator WLTP, mașina a atins o autonomie de doar 282 de kilometri – adică cu aproximativ 18% mai puțin decât cei 332 de kilometri declarați de producător.

Bateria mașinii s-a uzat mai repede decât în mod normal

Expertul a identificat drept cauză o degradare avansată a bateriei de tracțiune. Acesta a constatat că uzura celulelor bateriei a avansat mult mai repede decât ar fi fost de așteptat, în condițiile de conducere ale reclamantului.

În loc de o degradare tipică de 2,5% pe an, valoarea reală a fost considerabil mai mare – un indiciu al unei defecțiuni a vehiculului.

Tribunalul regional din Wuppertal a dat dreptate expertului și a declarat valabilă rezilierea contractului de vânzare-cumpărare. Datele privind autonomia din broșura producătorului trebuie considerate „declarații publice”, în sensul Codului civil german (BGB), și constituie astfel „o caracteristică” a autovehiculului.

În conformitate cu jurisprudența Curții Federale de Justiție (BGH) privind vehiculele cu motor cu ardere internă, se aplică următoarea regulă: o abatere de peste 10% față de valorile de consum promise constituie un defect semnificativ care dă dreptul la reziliere. Cu 18%, acest prag a fost clar depășit în cazul de față.

Datele WLTP reprezintă valori medii

Argumentul dealerului, conform căruia datele WLTP reprezintă valori medii și nu o autonomie minimă, nu a fost acceptat de instanță: întrucât atât producătorul, cât și expertul au utilizat aceeași procedură de măsurare standardizată, valorile sunt direct comparabile. După deducerea costurilor de utilizare, dealerul a fost obligat să ramburseze cumpărătorului aproximativ 33.750 de euro.

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