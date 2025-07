Vehiculul, un autobuz etajat aparținând companiei Expreso Molina Líder Internacional, a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit într-o râpă în districtul Palca, din regiunea Junín, a declarat vineri directorul regional de sănătate al orașului, Clifor Curipaco.

Autoritățile investighează în continuare cauza acestui accident rutier.

Imagini difuzate la televiziunile locale arată autobuzul rupt în două, în timp ce pompierii și polițiștii încercau să salveze pasagerii răniți.

Acesta nu este primul accident de acest gen din 2025: pe 3 ianuarie, un alt autobuz a căzut într-un râu, provocând moartea a șase persoane și rănirea altor 32.

Un studiu realizat de Parchetul General din Peru a identificat imprudența șoferilor și viteza excesivă drept principalele cauze ale accidentelor rutiere din țară.

Transportul rutier este slab monitorizat de autoritățile din Peru, iar intervențiile de urgență acționează lent și sunt dezorganizate, se arată în mai multe rapoarte oficiale.

