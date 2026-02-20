„Adâncimea la locul accidentului este de 18 metri”, a precizat ministerul într-un comunicat, relatează Reuters.

Un turist chinez a reușit să scape, a transmis guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, pe aplicația Telegram. Biroul procurorului regional a deschis un dosar penal în urma tragediei.

Salvatorii au inspectat zona cu o cameră subacvatică și au planificat operațiuni de scufundare. Autorităţile locale au confirmat că cei şapte turişti erau chinezi, astfel de turişti veniţi din China fiind vizitatori obişnuiţi ai zonei lacului Baikal pe tot parcursul anului, relatează AFP.

Guvernatorul a insistat că traversarea lacului îngheţat cu maşina este strict interzisă, fiind permisă cu anumite vehicule numai într-o scurtă perioadă a iernii pe unele trasee precise, trasee închise acum, dar turiştii au ignorat avertismentul şi au încercat să ajungă astfel în populara insulă Olhon.

Lacul Baikal, cel mai adânc lac de apă dulce din lume, atrage numeroși turiști. Acesta este situat în sudul Siberiei.

Este un lac cu apă dulce și reprezintă cea mai mare rezervă de apă dulce din lume, aproximativ 23.000 km cubi și este cel mai adânc lac de pe glob -1.637 m.

