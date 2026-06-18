Zeci de poduri, pasaje și trei noduri rutiere pe autostrada Brașov-Făgăraș

Potrivit șefului CNAIR, proiectul tehnic include o serie de lucrări de artă complexe pentru a asigura un trafic fluent și pentru a proteja mediul înconjurător. Pe traseul autostrăzii Brașov – Făgăraș vor fi construite:

3 noduri rutiere: Codlea Sud, Codlea Nord şi Şercaia;

49 de poduri, pasaje şi viaducte;

Un spaţiu de servicii de tip S3;

O parcare de scurtă durată;

Un centru de întreţinere şi coordonare.

„Vor fi realizate şi 3 structuri de tip cut and cover / galerie acoperită, cu o lungime cumulată de aproximativ 800 de metri, care vor avea şi rol de ecoducte”, a precizat Cristian Pistol într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aceste ecoducte (coridoare verzi) sunt esențiale pentru a permite faunei locale să traverseze în siguranță zona autostrăzii, fără a fragmenta habitatele naturale.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Care sunt următorii pași pentru începerea lucrărilor la autostrada Brașov-Făgăraș

Obținerea Acordului de Mediu deblochează procedurile birocratice următoare. Cristian Pistol a explicat parcursul pe care documentația îl va avea în perioada imediat următoare:

Avizarea în Ministerul Transporturilor: Documentaţia aferentă Studiului de Fezabilitate va fi înaintată către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru analiză şi avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic (CTE). Consiliul Interministerial: Ulterior, proiectul va trece prin etapa de avizare interministerială. Hotărârea de Guvern: Ultimul pas administrativ înaintea lansării licitației de execuție este obţinerea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Autostrada Brașov – Făgăraș reprezintă o secțiune importantă din proiectul mai amplu al Autostrăzii Transilvania (A3), menită să reducă aglomerația de pe drumurile naționale din județul Brașov și să ofere o alternativă rapidă și sigură pentru șoferi.

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