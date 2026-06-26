Nicușor Dan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale

„Ora 18:00: Întâlnire cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian”, se arată în comunicatul transmis vineri de Administrația Prezidențială.

PSD a anunţat că îl propune pe Sorin Grindeanu premier, iar PNL-USR şi UDMR au venit astăzi cu propunerea de premier Siegfried Mureşan.

Preşedintele Nicuşor Dan spunea ieri că aşteaptă vineri ca partidele să vină cu o majoritate.

El a arătat că, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, este important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi.