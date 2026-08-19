Autostrada A8 își extinde traseul peste Prut

Administrația Națională a Drumurilor (AND) din Republica Moldova a anunțat miercuri, 19 august, lansarea licitației pentru achiziționarea serviciilor de proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru construcția unui tronson de 125 km al autostrăzii A8.

Proiectul are o valoare de 87,8 milioane de lei moldovenești, fără TVA, adică aproximativ 23 milioane de lei românești. Firmele interesate au termen până pe 21 septembrie 2026 să își depună ofertele.

Autostrada A8 de pe teritoriul Republicii Moldova va începe la nodul rutier din Ungheni și va continua până la intersecția cu drumurile M5/R5, în apropierea localității Budești, din municipiul Chișinău, potrivit sursei citate.

„În cadrul procesului de elaborare a studiului tehnico-economic vor fi realizate studii de trafic, expertize tehnice, evaluarea impactului asupra mediului, identificarea terenurilor necesare, soluții pentru relocarea rețelelor, documentație grafică, analize tehnico-economice, estimări de costuri, devize și altele”, a transmis Administrația Națională a Drumurilor din Republica Moldova.

Studiul de fezabilitate va constitui baza pentru etapele ulterioare de proiectare și construcție a autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa.

A8 va avea peste 300 de km în România

Autostrada Unirii A8 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, având un rol strategic național și european prin conectarea regiunii Moldova cu Transilvania și rețeaua europeană de transport TEN-T.

Traseul complet se întinde pe o lungime de aproximativ 305 kilometri între Târgu Mureș, Ditrău, Poiana Largului, Târgu Neamț, Pașcani, Iași și Ungheni, unde ajunge la frontiera cu Republica Moldova.

Sectorul Târgu Mureș – Târgu Neamț acoperă zona montană de aproximativ 211 kilometri. Capetele acestui sector, respectiv Târgu Mureș – Miercurea Nirajului de 24,4 km și Leghin – Târgu Neamț de 29,9 km, au contractele de proiectare și execuție semnate.

Sectorul central Miercurea Nirajului – Leghin are o lungime de aproximativ 160 km, fiind împărțit pe 6 loturi montane: Miercurea Nirajului – Sărățeni; Sărățeni – Joseni; Joseni – Ditrău; Ditrău – Grințieș; Grințieș – Pipirig și Pipirig – Vânători Neamț/Leghin).

În schimb, sectorul Târgu Neamț – Iași – Ungheni măsoară aproximativ 93 de kilometri, fiind finanțat prin SAFE, și traversează județul Iași de la vest la est, asigurând o legătură strategică la Pașcani prin intersecția cu Autostrada Moldovei A7.

Punctul terminus din România este marcat de Podul peste Prut de la Ungheni, un proiect transfrontalier cu regim de autostradă și punct vamal ale cărui lucrări sunt în derulare.







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