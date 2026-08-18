Șantierul poate fi urmărit live

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis ordinul de începere săptămâna trecută, iar acum constructorul a demarat lucrările efective pe șantier. Lotul 1D Joseni-Ditrău este primul lot de autostradă care se construiește în județul Harghita, are o lungime de 14,4 kilometri, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este de doi ani.

„În spiritul transparenței, ne dorim ca accesul la evoluția lucrărilor să fie permanent și fără filtre. Astfel, pe site-ul CNIR este disponibilă (la fel ca si pe șantierul A3 Chiribis-Biharia n.r.) monitorizarea live. Conform contractului, constructorul va asigura supravegherea on-line a lucrărilor prin instalarea a minimum două camere web în fiecare punct de lucru și minimum 10 camere pe întregul șantier”, a transmis marți, 18 august, CNIR.

Costul lucrărilor

Lucrările sunt realizate de asocierea Danlin XXL (lider) – Groma Hold LTD – Intertranscom Impex SRL. Contractul pentru proiectarea și execuția lotului dintre Joseni și Ditrău are o valoare de 911 milioane lei și o durată de realizare de 34 luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Lotul Joseni – Ditrău din Autostrada A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț. Foto: CNIR

Pe șantierul lotului vor fi construite: 18 poduri și pasaje (cel mai lung pasaj, 702 metri, peste Magistrala CFR 400 Brașov-Miercurea Ciuc-Satu Mare), 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor și un nod rutier la Joseni (DN 13B) și o descărcare provizorie la Ditrău pentru conexiunea cu lotul 2A și funcționarea independentă a lotului.

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