Afectată de scăderea acțiunilor Tesla și SpaceX, averea antreprenorului a coborât la aproximativ 684 de miliarde de dolari, potrivit indicelui miliardarilor publicat de Bloomberg.

Aceasta reprezintă o pierdere uriașă, de aproape 650 de miliarde de dolari, raportată la vârful de 1,334 trilioane de dolari înregistrat în iunie. Cu toate acestea, declinul nu îi afectează poziția de lider absolut în topul celor mai bogați oameni ai planetei.

Eșecul Starship și corecția bursieră care au frânat SpaceX

Ascensiunea spectaculoasă din luna iunie s-a datorat în principal tranzacționării acțiunilor SpaceX pe platforma Nasdaq. Elon Musk controlează aproximativ 42% din capitalul companiei aerospațiale, iar evaluarea uriașă obținută la lansare i-a crescut mecanic activele.

Totuși, după euforia primelor zile, investitorii au început să reevalueze mai prudent perspectivele financiare ale companiei.

Această tendință de scădere s-a accentuat dramatic în urma incidentului din 16 iulie, când un zbor de testare al rachetei Starship s-a încheiat cu un eșec.

Testul ratat a declanșat o prăbușire accelerată a titlurilor SpaceX pe piață, eliminând peste 45 de miliarde de dolari din averea personală a lui Musk într-o singură etapă.

În ultimele șase săptămâni, acțiunile SpaceX au pierdut 32,67% din valoare, coborând de la peste 200 de dolari la un nivel de 108,37 dolari.

Tesla adaugă zeci de miliarde la pierderile miliardarului

Pe lângă turbulențele din sectorul spațial, producătorul de vehicule electrice Tesla traversează o perioadă dificilă pe piața de capital.

Scăderea cotațiilor auto a ras la rândul ei zeci de miliarde de dolari din portofoliul lui Elon Musk, care deține între 11% și 12% din capitalul companiei.

În ultimele șase luni, acțiunile grupului auto au pierdut 26,25%, ajungând la 311,21 dolari, comparativ cu nivelul de aproximativ 445 de dolari înregistrat în luna mai.

Dinamica subliniază vulnerabilitatea structurii financiare a omului de afaceri. Așa cum declara chiar el la mijlocul lunii februarie pe platforma X, averea sa netă este depozitată aproape integral în acțiunile pe care le deține la Tesla și SpaceX, în timp ce disponibilitățile sale în bani lichizi reprezintă mai puțin de 0,1% din total.

Ironia lui Musk și avansul uriaș rămas față de rivali

Confruntat cu o pierdere financiară de o asemenea amploare, Elon Musk a ales să reacționeze public cu umor. Pe 24 iulie, el a publicat un mesaj scurt pe rețeaua X în care s-a autointitulat scurt „(Fost) Trilionar”, făcând referire la pierderea statutului obținut cu doar câteva săptămâni înainte.

„Averea mea netă se datorează aproape în întregime acțiunilor pe care le dețin la Tesla și SpaceX”, explica Elon Musk, subliniind că deține mai puțin de 0,1% din active sub formă de lichidități.

În ciuda scăderilor majore, CEO-ul rămâne de departe cel mai bogat om din lume. Cu un portofoliu evaluat la 684 de miliarde de dolari, Musk se află la mare distanță de ocupantul locului secund, cofondatorul Google, Larry Page, creditat cu 305 miliarde de dolari, și de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a cărui avere este estimată la 290 de miliarde de dolari.

Pe lângă giganții Tesla și SpaceX, antreprenorul mai controlează active importante precum rețeaua X (fuzionată cu start-up-ul xAI), compania de neurotehnologie Neuralink și firma de infrastructură The Boring Company.