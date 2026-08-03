Afectată de scăderea acțiunilor Tesla și SpaceX, averea antreprenorului a coborât la aproximativ 684 de miliarde de dolari, potrivit indicelui miliardarilor publicat de Bloomberg.

Aceasta reprezintă o pierdere uriașă, de aproape 650 de miliarde de dolari, raportată la vârful de 1,334 trilioane de dolari înregistrat în iunie. Cu toate acestea, declinul nu îi afectează poziția de lider absolut în topul celor mai bogați oameni ai planetei.

Eșecul Starship și corecția bursieră care au frânat SpaceX

Ascensiunea spectaculoasă din luna iunie s-a datorat în principal tranzacționării acțiunilor SpaceX pe platforma Nasdaq. Elon Musk controlează aproximativ 42% din capitalul companiei aerospațiale, iar evaluarea uriașă obținută la lansare i-a crescut mecanic activele.

Totuși, după euforia primelor zile, investitorii au început să reevalueze mai prudent perspectivele financiare ale companiei.

Această tendință de scădere s-a accentuat dramatic în urma incidentului din 16 iulie, când un zbor de testare al rachetei Starship s-a încheiat cu un eșec.

Testul ratat a declanșat o prăbușire accelerată a titlurilor SpaceX pe piață, eliminând peste 45 de miliarde de dolari din averea personală a lui Musk într-o singură etapă.

În ultimele șase săptămâni, acțiunile SpaceX au pierdut 32,67% din valoare, coborând de la peste 200 de dolari la un nivel de 108,37 dolari.

Tesla adaugă zeci de miliarde la pierderile miliardarului

Pe lângă turbulențele din sectorul spațial, producătorul de vehicule electrice Tesla traversează o perioadă dificilă pe piața de capital.

Scăderea cotațiilor auto a ras la rândul ei zeci de miliarde de dolari din portofoliul lui Elon Musk, care deține între 11% și 12% din capitalul companiei.

În ultimele șase luni, acțiunile grupului auto au pierdut 26,25%, ajungând la 311,21 dolari, comparativ cu nivelul de aproximativ 445 de dolari înregistrat în luna mai.

Dinamica subliniază vulnerabilitatea structurii financiare a omului de afaceri. Așa cum declara chiar el la mijlocul lunii februarie pe platforma X, averea sa netă este depozitată aproape integral în acțiunile pe care le deține la Tesla și SpaceX, în timp ce disponibilitățile sale în bani lichizi reprezintă mai puțin de 0,1% din total.

Ironia lui Musk și avansul uriaș rămas față de rivali

Confruntat cu o pierdere financiară de o asemenea amploare, Elon Musk a ales să reacționeze public cu umor. Pe 24 iulie, el a publicat un mesaj scurt pe rețeaua X în care s-a autointitulat scurt „(Fost) Trilionar”, făcând referire la pierderea statutului obținut cu doar câteva săptămâni înainte.

„Averea mea netă se datorează aproape în întregime acțiunilor pe care le dețin la Tesla și SpaceX”, explica Elon Musk, subliniind că deține mai puțin de 0,1% din active sub formă de lichidități.

În ciuda scăderilor majore, CEO-ul rămâne de departe cel mai bogat om din lume. Cu un portofoliu evaluat la 684 de miliarde de dolari, Musk se află la mare distanță de ocupantul locului secund, cofondatorul Google, Larry Page, creditat cu 305 miliarde de dolari, și de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a cărui avere este estimată la 290 de miliarde de dolari.

Pe lângă giganții Tesla și SpaceX, antreprenorul mai controlează active importante precum rețeaua X (fuzionată cu start-up-ul xAI), compania de neurotehnologie Neuralink și firma de infrastructură The Boring Company.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Viva.ro
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.RO
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Ghinionul unui primar PSD, plecat la munte cu mașina Primăriei. Vacanța s-a încheiat după ce Poliția a descoperit că autoturismul nu avea RCA
Adevarul.ro
Ghinionul unui primar PSD, plecat la munte cu mașina Primăriei. Vacanța s-a încheiat după ce Poliția a descoperit că autoturismul nu avea RCA
Denis Drăguș semnează cu FCSB? „Vine marți în România!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Denis Drăguș semnează cu FCSB? „Vine marți în România!”. Exclusiv
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax.ro
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
O singură zodie intră la noapte într-o nouă eră a abundenței. Ea lasă în urmă lipsurile și începe cea mai norocoasă perioadă din ultimii ani
Redactia.ro
O singură zodie intră la noapte într-o nouă eră a abundenței. Ea lasă în urmă lipsurile și începe cea mai norocoasă perioadă din ultimii ani
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente
KanalD.ro
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Mohamed Salah a acceptat oferta turcilor de la Trabzonspor! Egipteanul îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Update
Fanatik.ro
Mohamed Salah a acceptat oferta turcilor de la Trabzonspor! Egipteanul îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Update
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa