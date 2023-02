Dan Tesloianu a câștigat în 2021, din funcția de medic al Spitalului „Sfântul Spiridon”, suma totală de 185.000 de lei, adică în medie 3.000 de euro pe lună. Soția sa, medic la Spitalul de Pneumoftiziologie, a câștigat, din salariu, 215.589 de lei.

Medicul cardiolog deține 50% din acțiunile companiei Cardiomed din Iași, alături de o colegă de breaslă, de unde a adunat dividente în valoare de 160.000 de euro.

Potrivit declarației de avere publicată de soția doctorului, cei doi dețin mai multe proprietăți în Iași și Neamț, obiecte de artă în valoare de 50.000 de euro, dar și mai multe depozite bancare.

Au construit o vilă într-o zonă protejată

În dosarul de corupție privind stimulatoarele cardiace, anchetatorii verifică și modul în care medicul cardiolog Dan Tesloianu cu o altă persoană ar fi construit ilegal o cabană de vacanță într-o arie protejată din localitatea Movileni, județul Iași.

Doctorul Dan Tesloianu, împreună cu un alt medic din cadrul Spitalului Militar Regina Maria din municipiul Brașov, deținea un ONG prin care introducea banii în circuit legal, iar din banii respectivi, aceștia ar fi construit o casă.

„Au fost constatate încălcări ale prevederilor legale în domeniul construcțiilor, cu privire la un imobil situat într-o zonă încadrată ca arie protejată”, au transmis reprezentanții Poliției Române într-un comunicat de presă, fără a oferi mai multe detalii.

Anchetatorii verifică acum cum au obținut avizele pentru ridicarea cabanei în localitatea Movileni din Iași.

Primarul localității a declarat pentru Știrile PRO TV că primăria nu a eliberat autorizație pentru construcția respectivă.

„Noi nu am eliberat niciun document pentru a construi acea cabană. Noi când am aflat, am dat ordin de sistare a lucrărilor”, a declarat primarul Dan Constantin Hodoroabă.

Întrebat dacă îi cunoaște pe proprietari, acesta a spus că este vorba de un medic, însă nu îl cunoaște personal.

Nu este pentru prima dată când medicul Dan Tesloianu are probleme cu legea. Acesta a mai fost urmărit penal în 2011, având calitatea de sus­pect.

Acuzaţiile care i se adu­ceau erau de luare de mită în formă continuată, înşelăciune, purtare abuzivă, fals intelectual şi uz de fals.

